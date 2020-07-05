川普政府最新防疫口號「學習和病毒共存」！　官員認疫情會持續到11月總統大選

▲美國總統川普曾在疫情最初表示，「只是一個從中國來的人（染疫），事情在我們的掌控之中」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

防疫失控的美國即將在7月中旬以前突破300萬人染疫，川普及彭斯（Mike Pence）身為美國總統及副總統，卻帶頭在公眾場合不戴口罩，川普更在密閉空間進行競選造勢，支持者紛紛「露臉」。白宮在數月資訊紊亂之後，現在要更新口號，呼籲民眾「學習和病毒共存」（Learn to live with it）。

綜合外電報導，川普政府啟動逐步解封政策後，第二波疫情很快來襲，單日確診更狂飆大流行以來新高的5萬5000例；而在掙扎該如何下達清楚的防疫指引後，川普政府總算想出一個符合他們期望，更為簡潔銳利，且更不具衝突性的防疫標語 ─ 學習和病毒共存。

白宮官員指出，新的標語要表達的關鍵，是白宮已經體認到2019新型冠狀病毒（COVID-19），短時間內不可能消失，並且會持續到11月舉行的美國總統大選，因此與其盡全力走避隔絕，不如學著與它共存。

川普身邊的高級官員們則指出，美國必須想辦法在疫情之中向前進，最終回復正常，而能夠治療新冠肺炎的藥物及預防的疫苗，在這過程中扮演著關鍵角色。白宮也必須更加強調，大部分美國人會因染疫死的機率，其實相當低。