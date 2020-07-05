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中美南海軍演秀肌肉！　美海軍證實：2艘航空母艦參與行動

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▲▼ 美國雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan）參與南海雙艦軍演。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國1日在西沙群島展開5天軍演，引發美國五角大廈的批評；美國海軍在2天後經美媒訪問證實，航空母艦尼米茲號及雷根號，也已在南海展開軍事演習。

中國和美國從貿易戰開始，到2019新型冠狀病毒、香港反送中問題，處處發生衝突，並且在西太平洋及南中國海常有軍事嚇阻動作，雙方皆指控彼此在戰略水道徒然升高對峙緊張。

美國海軍則在周六（4日）一份聲明中證實，航空母艦尼米茲號（USS Nimitz）及雷根號（USS Ronald Reagan），正在南中國海進行雙艦軍演，以「支持印泰地區的開放與自由」。聲明中並未指明美國海軍在南中國海的軍演確切位置，而南中國海1500公里的海域，有超過90％的範圍是中國聲稱的領海。

尼米茲號航空母艦,USS Nimitz (CVN 68)。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

▲尼米茲號航空母艦（USS Nimitz） 參與南海雙艦軍演。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）

《華爾街日報》率先報導此事，並訪問到雷根號航母打擊群指揮官、海軍少將維克歐夫（George M. Wikoff）；維克歐夫表示，「（軍演）目的就是要像我們的夥伴和盟友們，展現一個清楚明確的訊號，我們會致力於區域的安全與穩定。」他說美軍在南中國海的軍演，並非是對中國正在進行的軍演的回應。

美國海軍部署西太平洋有長久歷史，包括南中國海，近期則因美中關係緊張，加上中國在包括台灣海峽等地周遭海域，皆增加軍事活動，使得美國加強部署，目前有3個航空母艦打擊群部署在西太平洋。

中國上禮拜宣布將展開為期5天軍演，自本月1日起在西沙群島周圍海域進行。由於越南和中國皆宣稱擁有該島主權，且島嶼鄰近菲律賓，因此越、菲皆對中國此次軍演表達不滿，警告此舉是升高區域緊張情勢，並且會影響北京當局與周遭國家關係。

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