　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

三倍券全台商圈加碼優惠一次看！豪宅、黃金、熱氣球自由行等你抽

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲「振興三倍券」於本月1日開放預購及綁定數位工具，7月15日發放，官網網址為3000.gov.tw。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

▲「振興三倍券」於本月1日開放預購及綁定數位工具，7月15日發放。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券官方網站20日正式上線，目前已有超過500萬人次完成申購，準備在本月中旬一起買起來！振興三倍券官網中也公佈三倍券領取的四種方式，以及優惠合作店家的加碼方案，《ETtoday新聞雲》為您整理全台商圈加碼優惠一次看。

▲三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

請繼續往下閱讀...

▲三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

經濟部統整全台北、中、南、東各大商圈的加碼方案，搭配振興三倍券推出額外折扣、滿額禮外，台中市大甲商圈結合台中購物節，祭出消費滿 500 元獲得抽豪宅的抽獎機會，高雄市新鹽埕商圈推出黃金摸彩券，台東縣鐵花商圈則結合國旅旺季，推出熱氣球自由行抽獎，希望號召全民下鄉創造商機。

台北市西門町商圈
滿千贈西門町商圈專屬紀念品(如:Q版林默娘限量悠遊卡)

台北市迪化商圈
滿額禮或折扣預計 6 月下旬到 7 月上旬募集，連同商圈加碼的振興券滿額禮(設計師款大稻埕情人節月老限定紀念品)一起發表。

台北市艋舺商圈
持舊衣購新衣，持振興券可多折抵 200 元，無持振興券可折抵 100 元。

台北市九份商圈
消費者憑振興三倍劵只要消費 200 元即可至九份聯合辦公室 扭蛋一次，可抽九份特色小禮品以及店家消費折扣劵。

台北市深坑商圈
搭配新北市經濟發展局規劃「新北振興 168」優惠方案

▲三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

▲三倍券超商預購上路。（圖／記者周宸亘攝）

新北市淡水商圈
7/1-9/30 推出淡水商圈百家優惠

桃園市大溪商圈
特色美食店內消費折扣：可在美食展現場取得三倍券限定折扣，到店消費可享折扣。 

店店串聯合作折扣：民眾至參與三倍券合作店家消費，除獲得折扣優惠，並獲得店家蓋章名片，至下一家消費可享加碼折抵。

桃園市魅力金三角商圈
於桃竹四大商圈內使用三倍卷消費者，認明桃竹觀光商圈聯盟標章之業者，就享有折購、贈品、加碼送等各項優惠。

苗栗縣銅鑼好客商圈
以振興三倍券消費享有買千送百優惠，凡消費滿 1,000 元，即可加贈店家100元等值商品。

以振興券消費可獲摸彩券 1 張，預計於8 月份辦理抽獎活動，最大獎項為 iPhone 手機。

台中市大甲商圈
結合台中購物節，消費滿 500 元獲得抽獎機會，抽豪宅。

高雄市新鹽埕商圈
於7月15日至8月23日期間，以紙本及行動支付三倍券消費滿500元即送摸彩券 1 張。

將於8月底進行抽獎，最大獎為「黃金二錢又二厘」，象徵 2020 大吉大利。黃金禮品將請高雄金工大師洪清發(珠寶金工世界金牌教練，現任高雄市銀樓業職業工會理事長)鑄造，極具高雄地方意象。

台東縣鐵花商圈
與觀光夜市聯合行銷，消費滿100元贈10元夜市消費券，使用振興券消費額外加贈1張消費券，並可參與抽獎。活動期間自7月1日至8月31日止，頭獎為「熱氣球自由行」。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
恐怖！田中將大遭球「爆頭」倒地5分鐘　史丹頓自責蹲地
蕾媽術前簽放棄急救！　躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

三倍券全台商圈加碼優惠一次看！豪宅、黃金、熱氣球自由行等你抽

快訊／三倍券申購突破500萬人次大關！七成八的民眾選這一款

5G開台「4G速度會變慢」？　電信業者回應了

該不該升級5G吃到飽？入門資費「月付這數字」小流量用戶最划算

外資倒貨6000億必回補！專家驚爆台股：明年可能衝上2萬點

振興三倍券綁定燒滾滾　優惠再加碼台灣Pay評估中

後疫情時代還有4大黑天鵝蠢動！　「錢進」股債匯投資策略一次看

92%大學生計畫暑假打工　6成預計兼職兩份工以上

「未成年子女」這樣領三倍券...還可多拿1000元！

影／電信三雄5G資費比一比　申辦前還要注意這些事情

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

金旻奎《漫撕男女》油膩開撩金度延　她快被逼瘋…主動獻吻阻止他！

「奇蹟小榕樹」緊黏門縫求生...　車主幫開FB：長大車子就送它！

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

轎車路口等停紅燈被撞到路中央　再遭聯結車爆頭...他驚險逃死劫

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

三倍券全台商圈加碼優惠一次看！豪宅、黃金、熱氣球自由行等你抽

快訊／三倍券申購突破500萬人次大關！七成八的民眾選這一款

5G開台「4G速度會變慢」？　電信業者回應了

該不該升級5G吃到飽？入門資費「月付這數字」小流量用戶最划算

外資倒貨6000億必回補！專家驚爆台股：明年可能衝上2萬點

振興三倍券綁定燒滾滾　優惠再加碼台灣Pay評估中

後疫情時代還有4大黑天鵝蠢動！　「錢進」股債匯投資策略一次看

92%大學生計畫暑假打工　6成預計兼職兩份工以上

「未成年子女」這樣領三倍券...還可多拿1000元！

影／電信三雄5G資費比一比　申辦前還要注意這些事情

侯友宜拋36度學生放高溫假　柯文哲：這的確是問題

小CK爆紅皺皺「紙袋包」再度回歸！全新包款、顏色每一顆都好燒

慟迎白曉燕40歲冥誕　白冰冰忘不了「手術房孤零零一幕」：永遠是心中最疼與最痛

威力彩上看13億！下半年「財運TOP 3」就是你　雙魚座好好把握11月前

大咖球星頻傳確診！洋基球星染疫　皇家鐵捕也中鏢隔離

設計師自首是愛貓一族　「Ora Cat」電動車洋溢滿滿喵星人元素

汪汪康健》哪些狗易胖？黃金、柯基、法鬥、英鬥都中招！（下）

社交軟體「性取向」功能台上線　支持多元性向、族群平等

暑假去看特暴龍！文物館「塞滿恐龍」玩中學　再衝農場餵小豬、DIY紅龜粿

郭雪芙被診斷出闌尾炎！　不開刀「嚴重變敗血症就bye bye了」聽完淚崩

財經熱門新聞

快訊／三倍券申購突破500萬人次大關！七成八的民眾選這一款

未成年子女這樣領三倍券　可多1千元

5G開台「4G速度會變慢」？業者回應了

專家驚爆台股：明年可能衝上2萬點

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

大樂透頭獎　台北中正一注獨得

新台幣強強滾應對攻略！　專家報你該投資哪些外幣

電信三雄5G「收訊範圍」一次看！台灣東部只有這家覆蓋

首批純新制勞工可請領月退了　請領資格、申請辦法一次看

三倍券全台商圈加碼優惠一次看！豪宅、黃金等你抽

下半年有4大黑天鵝！股債匯投資策略一次看

電信三雄5G資費一次看

你該不該升級5G？快檢查自己數據用量

三倍券突破307萬人申購！七成民眾選這款：入袋為安

更多熱門

相關新聞

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

行政院振興三倍券1日起開放預購及綁定，截至3日晚間10時，上官網申購的民眾已突破422萬8822人次，選擇紙本預購占75％，共317萬7136人。有民眾就發問「為何三倍券很多人想拿紙本？」，話題隨後引發熱議，網友指出四大關鍵，分別是用途較廣、普及性較高、可集資購買以及優惠多。

快訊／三倍券申購突破500萬人次大關！七成八的民眾選這一款

快訊／三倍券申購突破500萬人次大關！七成八的民眾選這一款

三倍券3天400萬人預訂　蘇：未來一定好用

三倍券3天400萬人預訂　蘇：未來一定好用

三倍券只增加0.1％GDP　朱立倫：失業人數達8年新高才是危機

三倍券只增加0.1％GDP　朱立倫：失業人數達8年新高才是危機

中市祭百大藝文亮點享驚喜折扣

中市祭百大藝文亮點享驚喜折扣

關鍵字：

三倍券經濟部

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

實況主Reckful自殺身亡

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

房思琪翻版　新北衛生局女員工墜亡

快訊／智珉退出AOA！活動無限期中斷

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

跑酒店亂喇！他舌見「爛肉大峽谷」中鏢菜花8個月…醫：變癌症了

被智珉道歉文激怒！珉娥：叫我走正道，還帶男人回宿舍

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

陸戰隊員搶救！4幼子喚「爸爸抱抱」

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

喝全糖珍奶胖死！營養師曝「超可怕換算」含半杯油

更多

最夯影音

更多
任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD
周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面