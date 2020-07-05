暑假打工最嚮往行業前三名　調查：餐飲住宿、文教、科技資訊

▲人力銀行調查顯示，餐飲住宿、文教、科技資訊為大學生打工首選。（圖／記者謝盛帆攝）

記者余弦妙／台北報導

暑假期間即將到來，不少學生將會投入打工族行列，對此，yes123求職網，特地進行「暑期打工計畫調查」，調查發現高達92.1%的大學生透露，暑假有計畫要打工，其中最令大學生嚮往的工讀職業前三名為，餐飲住宿與休閒旅遊、文教業(含家教)、科技資訊業等。

yes123求職網指出，針對大學生對於今年最嚮往的暑期打工行業調嗄持顯示，前五名分別是，餐飲住宿與休閒旅遊(37%)、文教業(含家教)(35.6%)、科技資訊(29.8%)，以及民生服務業(不含餐宿休旅)(22.5%)、批發零售與貿易(20.2%)。

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另外還有大眾傳播與公關廣告(19.3%)、影音設計與時尚藝術(15.8%)、金融保險與會計統計(14.5%)，以及醫護與生技(12.5%)、八大特種行業(9.2%)也有被大學生列為考慮職業之一。

此外，大學生們為了暑期工讀又願意做出哪些犧牲？在可複選狀況下，分別為工時長也沒關係，有錢賺就好(32.2%)、完全沒有時間玩樂(31%)、持續站著或走路快一整天(25.2%)，以及熬夜、作息不正常(21.2%)、時薪低也可忍受，有工作就好(18.1%)。

針對打工條件的考量，在可複選狀況下，學生們最在意的分別為，離家近(70.1%)、薪水優渥(67.9%)、人身安全(54.3%)，以及工作沒壓力(46.5%)、對未來職涯有幫助(42.2%)。

yes123求職網發言人楊宗斌指出，大學生若單純為了外快，不得不在暑假打工，除了可能佔去很多休息時間，也犧牲掉自我進修時間，因此雙贏的方式，就是工讀內容，能和學校主修或職涯規劃有關連性，同時付出的心力與得到的薪資，兩者之間成正比。

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