5G開台「4G速度會變慢」？　電信業者回應了

▲5G開台初期，用戶可享受到動輒1Gbps的下載速度。（圖／馬景平攝）

圖文／CTWANT

三大電信的5G服務在本周正式開台，台灣的網民們對於「升不升級5G」持兩極化看法。有的網友表示：「先把4G搞好最重要吧！」甚至還有人認為電信業者為了「促銷5G，去調降4G速度」，要鼓動大家去升級5G。

以中華電信為例，該公司在5G取得最大頻寬（3.5GHz主流頻段的90MHz），另以低頻2100MHz提供室內5G服務，包括捷運、高鐵站、百貨公司、大賣場等等；並採用4G/5G雙連結架構。

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中華電信行通分公司副總經理胡學海表示，4G原本使用的1800MHz、2600MHz、900MHz、2100MHz等頻段，5G用戶也能同步享用，這就是CA（Carrier Aggregation;載波聚合）的概念。也就是說，不同的頻段可以整合在一起來使用，提供更高速的網路下載速度。

對於剛升級5G的用戶來說，連網速度確實會很快。那「4G」呢？是不是真如網友們所說，速度變慢了！畢竟現在台灣有99%以上的人口都還未升級5G，大家更在乎的是「4G速度」。對此，胡學海表示：「長期來看，隨著5G用戶增多，多多少少會佔用到4G頻寬；因此，4G用戶的頻寬確實會受到影響。」但絕對沒有「故意讓4G變慢」這回事，「5G的應用更耗費頻寬，不管是虛擬演唱會或是IoT物聯網、雲端運算等，都耗費大量頻寬。」

▲5G垂直整合的應用領域相當廣，包含空中無人機、機械手臂、智慧照護等皆為應用範圍。（圖／鄭清元攝）

回顧六年前 4G剛開台時，下載速度動輒可來到100Mbps。而根據 Opensignal 公布今年6月份台灣行動網路體驗報告中，台灣4G下載速度體驗平均值以中華電信 38.5Mbps 排行第一，其他依序為遠傳電信29.8Mbps、台灣大哥大28Mbps、台灣之星20.4Mbps、亞太電信16.4Mbps。4G速度大約已變成從前的三分之一。不過，這個原因是因為使用人口逐年在增加，因而頻寬被分掉，每個人所能享用的「均速」才會愈來愈低。

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