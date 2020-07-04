快訊／泥水灌進熊本老人院「14人心跳停止」　豪雨淹沒設施當局急搶救

▲日本九州降下暴雨，一處老人院被淹沒。（圖／路透）

記者丁維瑀、陳宛貞／綜合報導

日本九州熊本、鹿兒島縣等地遭受破紀錄豪雨災情，根據熊本縣知事最新說法，球磨川氾濫，位於球磨村渡地區的老人護理院「千壽園」共有14人心肺停止，據了解，該院被大水淹沒，老人一度受困，當局正進行救援。

《日本放送協會》（NHK）報導，熊本縣蒲島郁夫知事當地時間下午5時前表示，養老院「千壽園」遭到大水淹沒，共有14人沒有呼吸心跳，另外還有3人體溫過低，正接受治療。

根據網站介紹，千壽園於平成12年建成，距離球磨川約400公尺，周邊有支流經過。該設施有多名員工，4日近中午時就發生電話不通的情形。

此前，首相安倍晉三上午已召開緊急會議，承諾政府會盡最大努力採取措施，把人民的安全擺在第一，因此決定派遣一萬人規模的自衛隊準備救災。熊本縣災情慘重，多處住宅都被泥水淹沒，陸上自衛隊已出動進行救援。

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