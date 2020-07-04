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該不該升級5G吃到飽？入門資費「月付這數字」小流量用戶最划算

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想升級5G服務的消費者，到門市申辦前，可先檢查自己每月數據用量 。（圖／王永泰攝）

▲想升級5G服務的消費者，到門市申辦前，可先檢查自己每月數據用量 。

圖文／CTWANT

國內三大電信陸續在本周宣布開通5G服務，資費公布後如外界預期，吃到飽費率門檻為1,399元，電信業者也公開表示，希望「1,399元」費率成為最多消費者申辦的方案。

站在電信業者的立場，他們在今年初付出的5G競標金，包括中華電信：483.73億元，遠傳電信：430.42億元，台灣大哥大：306.56億元，台灣之星：197.08億元；亞太電信：4.12億元，統統貢獻給國庫了；因此，當然會期待這些「巨額標金」數年內能夠回本，倘若台灣每個人都申辦1,399元資費，這個「期待」就會在更短時間內實現。

請繼續往下閱讀...

若站在消費者的立場，到底該不該升級5G服務？大家每個月都會收到電信帳單，以記者自身為例，檢視近三個月帳單，4G數據用量都沒有超過10GB。遠傳執行副總經理尹德洋也表示，「遠傳客戶每月平均用量為『30GB』左右。」這說明了一個事實，台灣大多數人都使用吃到飽費率，但其實有一半以上的人，每個月用量幾乎都是20~100GB。

當然，大家在得知自己每月實際的數據用量之後，發現用量真的不高，也沒關係；因為499元上網4G吃到飽算是最划算的費率。不過升級5G之後，吃到飽費率瞬間變成1,399元，相差900元之多。若想升級5G服務的消費者，到底該不該申辦吃到飽費率，相信每個人心中自有一把如意算盤。

目前三家電信的資費確是大同小異，以中華電信為例，5G入門資費是月付599元，每月限制數據用量為24GB，網速極限為500Mbps。如果大家都是「出門用4G、回家用Wi-Fi」的小流量用戶，就很適合申辦。

中華電信5G資費表。（圖／業者提供）

▲中華電信5G資費表。（圖／業者提供）

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