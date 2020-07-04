九州暴雨釀1死…球磨川「鋼構大橋」竟被急流沖走　影片曝半截直接消失！

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本九州南部3日起持續降下紀錄性暴雨，引發洪水及土石流。熊本縣、鹿兒島縣災情慘重，目前累計1死1命危，另有9人失聯，多達20萬人被要求撤離。熊本縣球磨川為日本三大急流之一，今（4日）晨驚傳氾濫，部分堤防塌陷。最新影片顯示，球磨川中鋼構的深水橋竟遭水流沖走，另一半已經完全看不見。

根據《朝日新聞》，國土交通省八代河川國道事務所證稍早證實，球磨川位於熊本縣八代市板本町河段的深水橋因河水氾濫被沖走。這座長154.9公尺的鋼構大橋於1996年3月竣工，由熊本縣負責管理。由於橋梁目前被洪水淹沒，尚無法確認是整座橋體被沖走或只有一部份。





▲ 左為深水橋原貌，對比網友4日拍攝的照片可見，有半截已經消失。（圖／翻攝自推特／@125ikmn、@yuiiikiiis）

熊本縣蘆北町及球磨村附近光是4日凌晨至上午就降下110至120毫米的大雨，氣象廳累計發表「創紀錄的短時間大雨」多達6次。儘管降雨高峰期已過，氣象廳及國交省針對氾濫的球磨川仍表示，危險狀態將持續至傍晚，有必要保持警戒。

另根據國交省統計，截至當地時間正午為止，熊本縣共發生15起暴雨引發的土石流災害，鹿兒島縣則發生1起。熊本縣津奈木町及蘆北町更發生土石沖毀民宅的悲劇。截至當地時間下午3時為止，球磨村及蘆北町累計7910戶停電，九州部分地區手機訊號也出現異常。

根據熊本縣災害對策本部，截至當地下午3時為止，共有2人心肺停止、1人命危及8人失聯。《共同社》最新消息指出，熊本縣稍早將津奈木町心肺停止人數下修為1人，失蹤人數增加1人，累計9人失蹤。

發稿15：31

更新16：00

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