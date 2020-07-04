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俄14歲少女「預產期都還沒到」　挺肚喊11歲男友養全家…已進入第2胎計畫！

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▲▼俄羅斯14歲小媽媽將準備臨盆，並計畫生第二胎。（圖／翻攝自翻攝自當事人IG）

▲俄羅斯14歲小媽媽將準備臨盆，並計畫生第二胎。（圖／翻攝自翻攝自當事人IG）

記者陳亭伃／綜合報導

震驚全球的俄羅斯14歲少女戴利亞（Darya Sudnishnikova）懷孕故事，日前爆出孩子生父並非11歲的男友奇科夫（Vanya chekhov），而是一名「又高又胖」的男同學性侵造成懷孕，但小倆口絲毫不受影響照樣放閃，奇科夫更承諾會照顧母女倆，如今戴利亞又再度宣布「計畫生第二胎」真正屬於奇科夫的孩子。

根據《每日星報》報導，俄羅斯少女戴利亞從小與母親相依為命，在七年級時因為不斷出現噁心、嘔吐的現象，原以為是食物中毒，未料竟是懷孕，消息一出震驚俄羅斯社會，而戴利亞也不吝嗇公開當時年僅10歲的男友奇科夫，並篤定奇科夫就是「孩子的父親」。

然而隨著時間過去，戴利亞在今年5月突然在IG上坦承，奇科夫其實根本就不是孩子的父親，自己在去年曾遭到一名16歲的男同學性侵，因此孩子的親生父親極大的可能就是這名同學。男友奇科夫也不離不棄的表示，知道女友有這段過去，但是他們並不擔心，也決定要共同扶養這個孩子。

戴利亞預產期將在8～9月，但因為她還太年輕無法有確切的時間。日前在回應網友問題時，她也不避諱表示，「已經在計畫生第二胎，真正屬於奇科夫跟自己的孩子」，勇敢的態度也讓粉絲相當鼓勵。

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