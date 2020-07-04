入境恐遭「送中」！52國與中港簽署引渡合作　名單揭曉

▲港版國安法生效。（圖／路透）

文／中央社台北4日電

加拿大宣布暫停與香港間的引渡協定，以抗議「港區國安法」的施行。官方資料顯示， 除了加拿大，尚有英國、美國等共19國與香港簽有引渡協定；也有39國與中國簽有已生效的引渡協議。

初步統計，全球共52國與中國、香港其中之一簽訂引渡合作，且已生效。由於「港區國安法」載明，不具香港永久居民身分者在香港以外地區犯罪，也在此法管轄範圍內，外界因此憂心入境上述國家，恐面臨「送中 」風險。

根據中國司法部官網公告，截至2019年9月為止，全球共有55國與中國簽訂引渡條約，其中已生效的國家有39國，大部分集中在亞洲、中東及非洲，例如韓國、 蒙古、菲律賓、越南、泰國、印尼、柬埔寨、寮國、斯里蘭卡、巴基斯坦等。

歐洲及美洲有14個與中國簽訂引渡協議且已生效國家，包括：法國、義大利、葡萄牙、西班牙、俄羅斯、 白羅斯、烏克蘭、保加利亞、波士尼亞與赫塞哥維納、 立陶宛、羅馬尼亞，以及巴西、秘魯、墨西哥等。

此外，與中國簽署引渡協議但尚未生效的國家共16國。根據香港律政司公告，截至今年4月20日，共19國與香港簽有移交逃犯協定，且已生效。分別為：韓國、 印度、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、 南非、英國、捷克、芬蘭、德國、愛爾蘭、荷蘭、葡萄 牙、加拿大、美國、澳洲、紐西蘭。

另外，法國也已經與香港簽署引渡協定，但尚未生效。 綜合上述資料，全球至少有52國與中國、香港之一簽署引渡合作並已生效。

根據「港區國安法」規定，不具有香港永久居民身分的人士即使不住在中港澳，只要「犯罪的行為或結果 」有一項發生在香港，就會被認定是在香港犯罪而已經 觸犯該法，若踏上中國土地，或是搭乘於中港澳地區註 冊的交通工具，都有可能被送往香港或中國大陸審判。

因此，有輿論擔憂，未來若有外籍人士涉入香港問題，這些國家都可能配合北京要求而將「逃犯」送往中國。