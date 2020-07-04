野外擄走猴子「強逼日摘1000顆椰子」　關鐵籠訓練成機器…商人爽賺

▲有些猴子自幼就被抓走。（圖／取自pixabay）

記者丁維瑀／綜合報導

善待動物組織PETA近來揭露泰國猴子遭剝削一事，據悉有多隻在野外的獼猴直接被「擄走」，並接受人類訓練，一天必須努力摘1000顆椰子。英國多家超商已下架相關產品，拒絕藉由利用動物來獲得好處。

《英國廣播公司》（BBC）報導，根據PETA說法，泰國多隻獼猴淪為「摘椰子的機器」，動物們原本在野外生活，卻遭有心人士抓走，並訓練牠們每天摘到1000顆椰子。

Who picked the coconuts in your coconut oil?



A breaking PETA Asia investigation uncovers monkeys are reportedly kidnapped from the wild, chained, & forced to pick coconuts in #Thailand. Take action to help us shut down this industry! https://t.co/sIQRgPvfjF pic.twitter.com/10ChSa7Ywu — PETA (@peta) July 3, 2020

事件引發譁然後，英國多家超市都已下架特定的椰子水、椰子油等產品，維特羅斯（Waitrose）、歐卡多（Ocado）、合作食品（Co-op）、博姿（Boots）都誓言銷售相關商品。

PETA表示，在泰國發現8家農場，猴子們被迫摘椰子，果肉再用來製成產品，賣到世界各地；公的猴子一天能撿1000顆椰子，相較之下，人類則只能摘約80顆。

此外，PETA還聲稱發現「猴子學校」，動物們接受各種訓練，除了摘水果，還要騎腳踏車或玩籃球來娛樂遊客，設施內部的動物許多都是在年幼時就被非法抓走，關在狹窄的鐵籠或被綁住，表現出極度緊張的行為。

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