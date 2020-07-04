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72歲嬤挑釁野牛！固執硬要拍照...慘被撞飛「4公尺高處重摔」昏迷

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▲美洲野牛（bison）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美洲野牛（bison）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

位於美國懷俄明州的黃石國家公園近日發生一起事件！一名72歲的婦女多次接近挑釁野牛，結果惹怒牛隻遭受到攻擊，被狠拋到空中，從4公尺高的地方重摔，當場陷入昏迷。整個過程被一個家庭所目擊，眼睜睜看著她被牛撞昏。

據英國《每日郵報》、《太陽報》報導，這起事件發生在6月26日，該名72歲的婦女多次接近野牛，不斷在靠近野牛3公尺以內拍照，接著突然被某隻牛攻擊，被撞擊之後從4公尺高處重摔，陷入昏迷，隨後被直升機送往愛達荷州東部地區醫療中心治療。

整起事件過程被剛好在場的拉爾森（Larsen）家族所目擊，意外拍攝到這起事件的珍娜·拉森（Jenna Larsen）和她的家人表示，「這名女士靠牛太近了，她不斷的在挑釁牛隻。」拉爾森家的媽媽喬迪·拉爾森（Jodi Larsen）剛好是一名護士，看到該名婦女陷入昏迷之後，立刻上前救援。

儘管整個公園都張貼告示牌，警告人們不要接近野生動植物，但該名女子仍靠近牛群。黃石公園的高級野牛生物學家克里斯·傑米米亞（Chris Geremia）表示，遊客應與動物保持75英呎（約23公尺）以上的距離，否則野生動物就會備感威脅而做出攻擊的行為。

▲▼美洲野牛（bison）。（圖／達志影像／美聯社）

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