快訊／川普「長子女友」確診新冠肺炎！　國慶行程急喊停

▲長子的女友蓋佛爾（Kimberly Guilfoyle）確認感染新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

美國總統川普長子的主播女友蓋佛爾（Kimberly Guilfoyle）確認感染新冠肺炎，這也是川普身邊第3名確診人士。外媒報導指出，現任川普競選團隊高級募款專員的蓋佛爾，是在例行性的篩檢中驗出，目前沒有任何症狀。

根據《紐約時報》報導，蓋佛爾是在3日前往南達科他州（South Dakota）拉什摩爾山（Mount Rushmore）的國慶活動前確診，而小唐納川普（Donald Trump, Jr）的檢測結果為陰性；知情人士透露，她和小唐納川普並沒有搭乘空軍一號，也未出現任何症狀，目前兩人取消前往拉什摩爾山，並計畫開車返回東岸。

▲小唐納川普（Donald Trump, Jr）與女友蓋佛爾（Kimberly Guilfoyle）。（圖／達志影像／美聯社）



曾擔任《福斯新聞》當家主播的蓋佛爾在川普競選團隊的募款項目中，成果頗受好評，並在年初受邀擔任「川普勝利金融委員會」（Trump Victory Finance Committee）全國主席。

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