　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

振興三倍券綁定燒滾滾　優惠再加碼台灣Pay評估中

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

▲台灣Pay綁定各公股銀信用卡、金融卡，公股銀皆加碼回饋。（圖／行政院提供）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券7月1日開始預購、綁定信用卡、行動支付與電子票證，根據經濟部統計，前三天就已經突破400萬人完成預購、與數位綁定，數位綁定數也突破百萬人；據悉，經濟部已經請公股銀考慮是否再針對台灣Pay綁定三倍券優惠方案繼續加碼，公股銀高層表示，再加碼評估當中，但首波優惠還有額度，民眾可以綁握時間。

八大公股銀力拼台灣Pay綁定數，不僅有公定版的「台灣Pay消費回饋」、各公股銀行也加碼要像祭出早鳥優惠、每月滿額消費抽現金等，不僅賺政府的2000元的回饋之外，還有豐厚的回饋讓民眾利上加利。

請繼續往下閱讀...

據悉，台灣Pay也衝出好成績，目前綁定數也達10多萬人、近20萬人，民眾也是相當積極。外界關心，台灣Pay是否優惠繼續加碼，提供更多誘因吸引民眾上門綁定？

據了解，經濟部已經請公股銀評估再加碼的方案，公股銀高層表示，目前各公股銀台灣Pay優惠中，前3萬名者都有現金回饋，目前各公股銀行綁定數大約是1萬名左右，還有額度；另外早鳥優惠雖限萬名，是依據「消費滿額（3000元）」來回饋，所以也尚未使用到，所以是否再加碼回饋，各公股銀還在評估當中。

《ETtoday新聞雲》整理八大公股銀台灣Pay與信用卡優惠方案，讓民眾、卡友可以一次參考，秒選心中的最愛。

台銀誠意滿滿　額外抽萬元、千元獎金

台銀以「十倍奉還」為號召，只要以台灣銀行信用卡、金融卡綁定台灣Pay，使用振興三倍券，累計消費滿3000元，就享有300元的加碼禮、還有100元的首刷禮、如果搶在9月底前消費滿額的卡友，可以享受300元的早鳥優惠，等於現金回饋高達700元；另外台銀還有獎金抽獎，1萬元抽出10名、1000元要抽出1000名。另外還有台灣Pay專屬活動百萬名車、電動機車、iPhone、dyson吸塵器；特定店家八折（20%）的回饋。

實體信用卡方面，台銀也相當大方，實體信用卡刷卡消費「振興三倍券」累計滿3000元，可享回饋金200元。

土銀台灣Pay百萬加碼抽　最高可抽萬元獎金

土銀台灣Pay與實體信用卡雙管齊下，以台灣Pay來說有六大好禮，包含滿額回饋300元、新戶首刷禮100元之外，土銀也另外加碼300元的早鳥禮，同樣現金回饋最高700元；另外抽獎方面，同樣可參加百萬名車、店家八折回饋之外，土銀還有百萬元加碼抽，每月消費滿1000元就可以參加抽獎，可抽獎金1萬元和獎金1000元；如果綁定台灣Pay信用卡，還可以享受1%的無限回饋。

信用卡方面土銀回饋相當誘人，以土銀信用卡綁定三倍券，只要滿額就回饋200元，早鳥再回饋200元，同時也享受國內消費現金回饋1%無上限。此外，部分信用卡新戶也有新戶贈品等相關商品和滿額禮套鍋組大方送。

▲▼土銀振興三倍券回饋。（圖／土銀提供）

▲土銀董事長黃伯川（右）、總經理謝娟娟（左）親自宣傳振興三倍券回饋方案。（圖／土銀提供）

一銀抽18.6萬個紅包　有機會再賺3000元獎金

一銀的台灣Pay首日即傳出破萬人綁定，其台灣Pay回饋除滿額現金回饋300元、新戶回饋100元、合作店家回饋20%與抽百萬汽車之外，一銀也額外早鳥回饋300元、在8月底前領回2000元，抽2000元購物金。第一銀行決定再祭出優惠，只要選擇綁定台灣Pay且使用第e行動APP進行掃碼消費，不論銀行帳戶或信用卡付款，都可以參加筆筆刮刮樂活動，獎金內容有3,000元、1,000元、100元到5元不等約18.6萬個紅包。

一銀信用卡振興三倍券達標，加碼300元，搭配一銀信用振興趣包含戶外趣、美食趣、變美趣、量販趣、家電趣、網購趣等，最高回饋35.3%。

華南信用卡綁定三倍券 回饋金高達850元

華銀的台灣Pay優惠活動有四重好禮，包含加碼滿額300元、新戶首刷禮100元、精選店家20%回饋以及三倍券抽大獎百萬名車、電動機車、iPhone、dyson吸塵器抽獎。

華銀信用卡也有超級好禮，早鳥綁定華南信用卡的話，可以最高享受350元的刷卡金回饋，新戶申辦再加碼500元的加碼金，讓卡友「利上加利」。

▲▼一銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲一銀台灣Pay首日綁定數即破萬人，祭出18.6萬個紅包，獎金最高3000元。（圖／記者吳靜君攝）

彰銀信用卡　最高可賺1300元

彰銀台灣Pay回饋也同樣有加碼好禮，除了滿額回饋300元、新戶回饋100元、另外還有早鳥加碼300元、特店回饋20%，總回饋金額達到1300元；加上台灣Pay抽獎活動大獎，讓習慣使用行動支付卡友賺盆滿缽滿。

彰銀的信用卡回饋氣勢恢弘，消費滿額刷卡金200元，新戶首刷再送500元刷卡金；為了鼓勵民眾國旅消費，針對旅遊再加碼分期三、六期零利率優惠，以及My樂卡現金回饋卡旅遊最高600元回饋，合計信用卡加碼回饋高達1300元。
兆豐銀台灣Pay早鳥回饋採級距式　前3.4萬名都有現金回饋

兆豐銀早鳥級距式回饋　前3,4萬名都有早鳥機會

兆豐銀是最早提出振興三倍券的公股銀，在台灣Pay方面，兆豐銀同樣有滿額回饋300元、首刷禮回饋100元之外，還有早鳥級距式加碼禮，前1萬名回饋300元、1萬到2萬名回饋200元、2萬到3萬4000名則回饋100元。以及特店回饋八折以及百萬汽車抽獎。

信用卡方面，綁定兆豐信用卡可以享受國旅最高6%回饋、以及獲得登機箱等好康，整體最高回饋19.9%。

▲▼兆豐銀,信用卡,摁興三倍券,台灣Pay。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐銀早鳥採級距式回饋，前3.4萬名都有現金回饋。（圖／兆豐銀提供）

合庫信用卡　滿額回饋200元、滿5000加送100元

合庫的台灣Pay同樣最高回饋700元，包含滿額禮300元、首刷禮100元以及早鳥回饋700元；另外還有台灣Pay的指定店家回饋20%和汽車抽獎等。

合庫信用卡採取滿額回饋200元、滿5000元再加送100元，選擇回饋金方式如果以信用卡帳戶者再加送50元。另外合庫也推出「振興生活合庫來買單活動」，只要選擇旅遊相關活動，現金回饋5%、最高200元；以及雄獅旅行社刷滿5000元，送1000元現金折價券。

台企銀信用卡　最高回饋800元

台企銀台灣Pay採五重好禮，包含滿額300元、首刷禮100元，台企銀則另外加碼綁定銀色之愛信用卡，刷三筆666元以上，送7-11禮券，最高達600元；店家回饋20%以及百萬名車抽獎活動。信用卡方面，台企銀信用卡滿額回饋禮為200元、銀色之愛信用刷三筆666元以上，送7-11禮券，最高達600元。

公股銀高層透露，雖然目前各公股銀都還評估台灣Pay綁定振興三倍券是否再加碼，但為公平起起見，第二波加碼優惠恐怕也不會比首波誘人，所以建議民眾還是把握時間，及早綁定、及早消費、及早賺現金。

▼八大公股銀台灣Pay、信用卡綁振興三倍券首波回饋情形（表／記者吳靜君、資料來源／振興三倍券官網、各銀行，以各銀行公告為準）

▲▼八大公股銀,台灣Pay,信用卡,振興三倍券,比較表。（表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各銀行公告為準）

ET快訊
獨／王偉忠24歲大女兒嫁美國富豪家族　送洋女婿禮物曝光
新營夫妻譏笑鄰母「看門狗」遭刺1死1重傷！鄰居還原爭執真相
「未成年子女」領三倍券方法曝光！還可多拿1000元
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

振興三倍券綁定燒滾滾　優惠再加碼台灣Pay評估中

後疫情時代還有4大黑天鵝蠢動！　「錢進」股債匯投資策略一次看

92%大學生計畫暑假打工　6成預計兼職兩份工以上

「未成年子女」這樣領三倍券...還可多拿1000元！

電信三雄5G資費比一比　申辦前還要注意這些事情

台股站上11900點「周線連三紅」！財經專家：近期資金充沛、新供應鏈也崛起

快訊／大樂透1.55億一注獨得！獎落台北中正　百萬加碼開出6組

快訊／三倍券申購突破400萬人次大關！紙本實體券搶很兇「考慮再加印」

新台幣強強滾應對攻略！專家：美元還沒見底、人民幣不建議　原物料貨幣最看好　　

網傳花10億元印三倍券？經濟部：第一階段印製成本僅3.15億元

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

網紅惡整路人拍照狂擺奇葩姿勢 原地轉圈、被喊「混蛋」才回頭！

金秀賢腹肌徐睿知摸到最後一秒　大雨中為她披外套..心動的開始❤️

蔡桃貴2歲生日...蔡阿嘎砸百萬慶生　包下捷運站辦主題展「持續7個月」

媽拚命包水餃籌「每月5萬醫藥費」　台南人激推：皮薄+餡多45元10個613145詩

《佛瑞德遊記》蔡哥的脫單之旅！ 拜師Fred真的沒問題嗎？Feat.蔡哥

振興三倍券綁定燒滾滾　優惠再加碼台灣Pay評估中

後疫情時代還有4大黑天鵝蠢動！　「錢進」股債匯投資策略一次看

92%大學生計畫暑假打工　6成預計兼職兩份工以上

「未成年子女」這樣領三倍券...還可多拿1000元！

電信三雄5G資費比一比　申辦前還要注意這些事情

台股站上11900點「周線連三紅」！財經專家：近期資金充沛、新供應鏈也崛起

快訊／大樂透1.55億一注獨得！獎落台北中正　百萬加碼開出6組

快訊／三倍券申購突破400萬人次大關！紙本實體券搶很兇「考慮再加印」

新台幣強強滾應對攻略！專家：美元還沒見底、人民幣不建議　原物料貨幣最看好　　

網傳花10億元印三倍券？經濟部：第一階段印製成本僅3.15億元

以為能當醫生娘　婚後才知老公愛同性！《是一家人》為什麼而結婚？

重組國安陣線！文在寅「內閣改組」籲重啟兩韓對話：以「川金會」為目標

【黃寶慧】慧眼看天下／香港「二次回歸」　川普怒失利益基地！？　中印邊境巨形地圖　龍象恐爆海戰！？

錄到靈魂？監視器拍「清晰黑影」睡沙發　主人：愛貓一年前過世

綠營控「黑衣人」淪笑柄　羅智強怒轟民進黨才黑：國民黨已窮到沒有黑的能力

世衛改口最早通報新冠疫情非中國！陳時中：時間過去漸漸會承認某方面事實

一口咬下波霸炸出　還有焦糖海鹽口味！全台必吃「蛋塔TOP10」來了

黨魁保衛戰？江啟臣陪李眉蓁逛愛河：輔選黨提名候選人是天經地義

橡皮艇翻覆3人命危　海軍陸戰隊初判：海象驟變「瞬間湧浪過大」

治療8個月！13歲兒「戰勝敗血症順利出院」　岳庭緊依笑說：還能陪伴就是幸福

離奇畫面曝！與男友僅隔一道簾　她遭按摩師性侵：嚇得不敢叫...

財經熱門新聞

大樂透頭獎　台北中正一注獨得

未成年子女這樣領三倍券　可多1千元

首批純新制勞工可請領月退了　請領資格、申請辦法一次看

快訊／遠傳5G資費出爐！599元起跳　7種套餐任你選

台股站上11900點「周線連三紅」

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

快訊／三倍券申購突破400萬人次大關！這款搶很兇

電信三雄5G「收訊範圍」一次看！台灣東部只有這家覆蓋

新台幣強強滾應對攻略！　專家報你該投資哪些外幣

誠品生活用力關店！深圳店不敵疫情今年底結束營業

即／威力彩12億元開獎　最高獎金誰抱走？

先探／新藥股究竟在漲什麼？

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

網傳花10億元印三倍券？經濟部：第一階段印製成本僅3.15億元

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

22歲妹遭前男友爆打！爬著求救…他家人冷眼觀看

酒店妹18歲下海　2手段讓客人睡不到她

快訊／KIMIKO結婚了！

20年「懷孕8次流產4次」淪生子機器！華夫人嫁豪門悲劇

72歲老翁拋妻養小三40年！死後兒女復仇「拖出棺材鞭屍」

他鬼鬼祟祟拿便當盒跟水壺一直走…警方逮人發現辛酸真相

更多

最夯影音

更多
伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」
佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面