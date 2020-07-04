振興三倍券綁定燒滾滾　優惠再加碼台灣Pay評估中

▲台灣Pay綁定各公股銀信用卡、金融卡，公股銀皆加碼回饋。（圖／行政院提供）

記者吳靜君／台北報導

振興三倍券7月1日開始預購、綁定信用卡、行動支付與電子票證，根據經濟部統計，前三天就已經突破400萬人完成預購、與數位綁定，數位綁定數也突破百萬人；據悉，經濟部已經請公股銀考慮是否再針對台灣Pay綁定三倍券優惠方案繼續加碼，公股銀高層表示，再加碼評估當中，但首波優惠還有額度，民眾可以綁握時間。

八大公股銀力拼台灣Pay綁定數，不僅有公定版的「台灣Pay消費回饋」、各公股銀行也加碼要像祭出早鳥優惠、每月滿額消費抽現金等，不僅賺政府的2000元的回饋之外，還有豐厚的回饋讓民眾利上加利。

請繼續往下閱讀...

據悉，台灣Pay也衝出好成績，目前綁定數也達10多萬人、近20萬人，民眾也是相當積極。外界關心，台灣Pay是否優惠繼續加碼，提供更多誘因吸引民眾上門綁定？

據了解，經濟部已經請公股銀評估再加碼的方案，公股銀高層表示，目前各公股銀台灣Pay優惠中，前3萬名者都有現金回饋，目前各公股銀行綁定數大約是1萬名左右，還有額度；另外早鳥優惠雖限萬名，是依據「消費滿額（3000元）」來回饋，所以也尚未使用到，所以是否再加碼回饋，各公股銀還在評估當中。

《ETtoday新聞雲》整理八大公股銀台灣Pay與信用卡優惠方案，讓民眾、卡友可以一次參考，秒選心中的最愛。

台銀誠意滿滿 額外抽萬元、千元獎金

台銀以「十倍奉還」為號召，只要以台灣銀行信用卡、金融卡綁定台灣Pay，使用振興三倍券，累計消費滿3000元，就享有300元的加碼禮、還有100元的首刷禮、如果搶在9月底前消費滿額的卡友，可以享受300元的早鳥優惠，等於現金回饋高達700元；另外台銀還有獎金抽獎，1萬元抽出10名、1000元要抽出1000名。另外還有台灣Pay專屬活動百萬名車、電動機車、iPhone、dyson吸塵器；特定店家八折（20%）的回饋。

實體信用卡方面，台銀也相當大方，實體信用卡刷卡消費「振興三倍券」累計滿3000元，可享回饋金200元。

土銀台灣Pay百萬加碼抽 最高可抽萬元獎金

土銀台灣Pay與實體信用卡雙管齊下，以台灣Pay來說有六大好禮，包含滿額回饋300元、新戶首刷禮100元之外，土銀也另外加碼300元的早鳥禮，同樣現金回饋最高700元；另外抽獎方面，同樣可參加百萬名車、店家八折回饋之外，土銀還有百萬元加碼抽，每月消費滿1000元就可以參加抽獎，可抽獎金1萬元和獎金1000元；如果綁定台灣Pay信用卡，還可以享受1%的無限回饋。

信用卡方面土銀回饋相當誘人，以土銀信用卡綁定三倍券，只要滿額就回饋200元，早鳥再回饋200元，同時也享受國內消費現金回饋1%無上限。此外，部分信用卡新戶也有新戶贈品等相關商品和滿額禮套鍋組大方送。

▲土銀董事長黃伯川（右）、總經理謝娟娟（左）親自宣傳振興三倍券回饋方案。（圖／土銀提供）

一銀抽18.6萬個紅包 有機會再賺3000元獎金

一銀的台灣Pay首日即傳出破萬人綁定，其台灣Pay回饋除滿額現金回饋300元、新戶回饋100元、合作店家回饋20%與抽百萬汽車之外，一銀也額外早鳥回饋300元、在8月底前領回2000元，抽2000元購物金。第一銀行決定再祭出優惠，只要選擇綁定台灣Pay且使用第e行動APP進行掃碼消費，不論銀行帳戶或信用卡付款，都可以參加筆筆刮刮樂活動，獎金內容有3,000元、1,000元、100元到5元不等約18.6萬個紅包。

一銀信用卡振興三倍券達標，加碼300元，搭配一銀信用振興趣包含戶外趣、美食趣、變美趣、量販趣、家電趣、網購趣等，最高回饋35.3%。

華南信用卡綁定三倍券 回饋金高達850元

華銀的台灣Pay優惠活動有四重好禮，包含加碼滿額300元、新戶首刷禮100元、精選店家20%回饋以及三倍券抽大獎百萬名車、電動機車、iPhone、dyson吸塵器抽獎。

華銀信用卡也有超級好禮，早鳥綁定華南信用卡的話，可以最高享受350元的刷卡金回饋，新戶申辦再加碼500元的加碼金，讓卡友「利上加利」。

▲一銀台灣Pay首日綁定數即破萬人，祭出18.6萬個紅包，獎金最高3000元。（圖／記者吳靜君攝）

彰銀信用卡 最高可賺1300元

彰銀台灣Pay回饋也同樣有加碼好禮，除了滿額回饋300元、新戶回饋100元、另外還有早鳥加碼300元、特店回饋20%，總回饋金額達到1300元；加上台灣Pay抽獎活動大獎，讓習慣使用行動支付卡友賺盆滿缽滿。

彰銀的信用卡回饋氣勢恢弘，消費滿額刷卡金200元，新戶首刷再送500元刷卡金；為了鼓勵民眾國旅消費，針對旅遊再加碼分期三、六期零利率優惠，以及My樂卡現金回饋卡旅遊最高600元回饋，合計信用卡加碼回饋高達1300元。

兆豐銀台灣Pay早鳥回饋採級距式 前3.4萬名都有現金回饋

兆豐銀早鳥級距式回饋 前3,4萬名都有早鳥機會

兆豐銀是最早提出振興三倍券的公股銀，在台灣Pay方面，兆豐銀同樣有滿額回饋300元、首刷禮回饋100元之外，還有早鳥級距式加碼禮，前1萬名回饋300元、1萬到2萬名回饋200元、2萬到3萬4000名則回饋100元。以及特店回饋八折以及百萬汽車抽獎。

信用卡方面，綁定兆豐信用卡可以享受國旅最高6%回饋、以及獲得登機箱等好康，整體最高回饋19.9%。

▲兆豐銀早鳥採級距式回饋，前3.4萬名都有現金回饋。（圖／兆豐銀提供）

合庫信用卡 滿額回饋200元、滿5000加送100元

合庫的台灣Pay同樣最高回饋700元，包含滿額禮300元、首刷禮100元以及早鳥回饋700元；另外還有台灣Pay的指定店家回饋20%和汽車抽獎等。

合庫信用卡採取滿額回饋200元、滿5000元再加送100元，選擇回饋金方式如果以信用卡帳戶者再加送50元。另外合庫也推出「振興生活合庫來買單活動」，只要選擇旅遊相關活動，現金回饋5%、最高200元；以及雄獅旅行社刷滿5000元，送1000元現金折價券。

台企銀信用卡 最高回饋800元

台企銀台灣Pay採五重好禮，包含滿額300元、首刷禮100元，台企銀則另外加碼綁定銀色之愛信用卡，刷三筆666元以上，送7-11禮券，最高達600元；店家回饋20%以及百萬名車抽獎活動。信用卡方面，台企銀信用卡滿額回饋禮為200元、銀色之愛信用刷三筆666元以上，送7-11禮券，最高達600元。

公股銀高層透露，雖然目前各公股銀都還評估台灣Pay綁定振興三倍券是否再加碼，但為公平起起見，第二波加碼優惠恐怕也不會比首波誘人，所以建議民眾還是把握時間，及早綁定、及早消費、及早賺現金。

▼八大公股銀台灣Pay、信用卡綁振興三倍券首波回饋情形（表／記者吳靜君、資料來源／振興三倍券官網、各銀行，以各銀行公告為準）