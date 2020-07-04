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庇護之城消逝！香港轉機也可能入獄　「第38條」伸向全球學者怕爆

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▲▼港版國安法生效。（圖／路透）

▲港版國安法有可能帶來寒蟬效應。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

目前在澳洲生活的中國藝術家巴丟草（Badiucao），1年前曾想在香港尋覓可以展演他作品的地點，如今「港版國安法」生效，他害怕自己成為法條下的受害者，連在香港轉機都不會考慮。由於該法第38條涉及對象包含香港境外人士，已引起國際各界的憂慮。

CNN報導，6月30日晚間生效的「港版國安法」不僅限縮香港境內的自由，全球批評中國政權的人士來到香港也可能面臨入獄風險，就算只在機場轉機也一樣。

巴丟草的作品經常以批評中共為主，現居澳洲墨爾本的他說，不僅是對香港居民，對於任何關心香港、中國人權的人士來說，該法真的令人感到憂心與害怕。

▲▼中國藝術家巴丟草（Badiucao）作品。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴丟草作品。（圖／達志影像／美聯社）

報導描述，回首過往，中國異議人士、西方學者與全球非政府組織都視香港為安全之地，人們可以聚會、組織並批評北京，多數時刻不用面臨懲處。如今這類活動只能籠罩在懷疑之下。

港版國安法列出四大罪行，分別是分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動與勾結國外或境外勢力危害國家安全；最高可判處無期徒刑。值得注意的是，該法雖然主要在壓制本地的異議人士，然而第38條卻引起全球法律專家的關注。

港版國安法第38條指出，不具有香港特別行政區永久性居民身份的人士，於香港特別行政區以外針對香港特別行政區實施本法規定的犯罪行為，應適用本法。換言之，即居住在香港之外的非中國公民，也可能受到該法影響。

該法不具追溯效力，代表2020年7月1日以前的言行不會被追究。但對於像巴丟草這類的藝術家而言，無意停止透過作品批評北京，也不會拿掉過往的作品，若他踏足香港，即使他現在是澳洲公民，該法也可能適用於他。

▲▼港版國安法生效後，有記者被噴胡椒噴霧。（圖／達志影像／美聯社）

▲港版國安法生效後，有記者被噴胡椒噴霧。（圖／達志影像／美聯社）

除了異議人士，西方學者也開始感到擔憂。薛頓賀爾大學（Seton Hall University）當代中國法律專家劉維斯（Maggie Lewis）認為，如果有人在前往香港前沒想過曾做過哪些事，代表那人沒有謹慎思考。

美國佛州共和黨籍參議員魯比歐（Marco Rubio）措詞更加嚴厲。他在推特寫道，無論是為了商務或玩樂，現在到香港旅行的美國人都瘋了。

港版國安法可能帶來寒蟬效應。香港雖然多年來能舉行無法在中國見到的民主活動，但在新法生效前，批評北京的人士就發現很難在香港發聲。2018年10月，《金融時報》一名記者的工作簽證遭到拒絕，他曾協助組織一場有關支持獨立的領袖談話。隨著新國安法生效，專家擔心限縮自由的舉動可能增加，異議人士也不敢再回到香港。

巴丟草認為，港版國安法措詞模糊，是中國政府刻意為之，「當你不知道紅線在哪邊，他們可以按照自己所想的擴大自身的權勢。」

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