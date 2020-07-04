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「未成年子女」這樣領三倍券...還可多拿1000元！

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父母可依據子女年齡，選擇不同的領取方式，其中最高還有額外回饋1000元。

▲父母可依據子女年齡，選擇不同的領取方式，其中最高還有額外回饋1000元。

圖文／鏡刊

根據經濟部的統計，開放綁定頭兩天，預購實體券的人數就占了所有綁定案件的六成七，由於超商預購方便又快速，使用通路也更廣。特別是有未成年孩子的父母，最終還是選擇領實體券。

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陳小姐育有二子，比較過後決定領實體券，「小朋友還在唸幼稚園，沒有在用悠遊卡，也不能跟我的信用卡綁定在一起，所以只好選擇領實體券，用來繳小朋友的學費也不無小補。」

關於未成年子女領取三倍券的方式共有三種，第一種是領取實體券，第二種可以綁定電子票證，共有四家業者參與：一卡通、悠遊卡、有錢卡、icash2.0，以學生為例，如果平時搭公車、捷運都可以算在3,000元的消費內，還有機會拿到300元的額外回饋。

其中，台北市高中職學生設定以數位學生證領取振興三倍券，7月15日起消費滿3,000元，就可在領取中央補助同時，同時領取500元台北市政府加碼金，之後下載悠遊付並綁定數位學生證，悠遊卡公司即會再加碼儲值500元至悠遊付中，相加後等於加碼1,000元。

第三種則是信用卡，15歲以上未成年子女，可使用父母提供之信用卡附卡或簽帳金融卡綁定，再進行消費累計，但持卡人和附卡人的消費會各別計算。

信用卡達人寶可孟也表示，雖然他自己研究了很多信用卡的優惠與任務，但他最終還是幫父母申請實體三倍券，「實體券對他們來說更實用，像去夜市、市場消費，不太可能刷卡，拿實體券比較方便。」

但領實體券就沒有額外的優惠嗎？寶可孟說，預購實體券刷信用卡也可以省錢喔！「我就是用『永豐現金回饋JCB卡』幫爸媽預購實體三倍券，登錄前3萬名可享6%刷卡金回饋，相當於回饋我120元。」寶可孟坦言，雖然台新銀行祭出更高的優惠，但只限額1萬名，第一天官網就癱瘓、爆滿。

此外，針對老人家悠遊卡公司也配合台北市府推出「敬老愛心領振興，獨享一千加碼金」，全台北市55萬張的敬老卡、愛心卡加碼1,000元回饋金。領取敬老卡、愛心卡的民眾，也可以選擇綁定悠遊卡，變成花1千送4千。

至於，精打細算的寶可孟又選擇以何種方式領取三倍券呢？「我最終比來比去，選擇綁定『悠遊付』，直接連接個人帳戶扣款。」寶可孟解釋，因為他每家發卡公司的信用卡都有，沒有辦法拿到新戶的優惠，但舊戶的優惠都少得可憐。

「雖然台灣Pay的優惠不錯，但考量到我的生活圈，很少有支援台灣Pay的付款服務，最終還是回到自己的消費習慣，綜合之下選擇悠遊付。」寶可孟分析，悠遊付前2萬名登錄者可享300元回饋，當中的前1萬名再加碼200元，他開放的第一天就上網登錄，預計可拿到500元回饋。


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