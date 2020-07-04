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女曬鮮嫩「厚切雞排」！驚人真相曝光...網全驚呆：買回來當國寶

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這塊水晶造型看起來激似厚切雞排，讓網友直呼好想吃！（翻攝自@fartpowder推特）

▲這塊水晶造型看起來激似厚切雞排，讓網友直呼好想吃！（翻攝自@fartpowder推特）

圖文／鏡週刊

相似度高達99%！美國一名珠寶商露德（Amelia Rude）發現一塊造型相當特殊的水晶，外型看起來就一塊在台灣雞排店可以買到的「厚切雞排」，照片po出後在網路上掀起一陣轟動，有台灣網友馬上聯想到故宮博物院收藏的翠玉白菜和肉形石，笑說台灣政府應該出錢把這塊「雞排水晶」買回來當國寶。

珠寶商露德收藏有超過700種水晶，但手中這塊「雞排水晶」，不只有看起來鮮嫩多汁的雞肉，還有酥脆麵衣裹著的表皮，令人「食指大動」，簡直可以讓人透過螢幕就能想像到它飄出的陣陣香味，若撒上胡椒或是蘸一點燒烤醬可能更加美味。

然而事實上，這塊水晶當然是不能食用的，露德表示，它是由「紅色方解石」所組成的，這種碳酸鈣礦物是地球上最常見的礦物之一，也是構成大理石和石灰石的基礎成分，還被認為可以幫助疏通身體的堵塞來增進能量。

露德是「雞排水晶」的持有者，對於她的照片被其他人轉發並且爆紅她感到很意外。（翻攝自@ameliarude推特）

▲露德是「雞排水晶」的持有者，對於她的照片被其他人轉發並且爆紅她感到很意外。（翻攝自@ameliarude推特）

由於「雞排水晶」造型實在太特別，在它被po上社群媒體後，迅速引發眾人轉發，累積近30萬人按讚，眾人也都不禁留言直呼「看起來超好吃」、「會不會不小心吃下去」、「真的不是雞排嗎」、「不管啦我就是要吃」、「技術上的素食炸雞」。還有其他網友分享自己看過的特殊造型水晶，有的長得像一半的馬鈴薯，有的像是切片火腿，有的甚至長得像起司蛋糕。

網友們在「雞排水晶」底下分享各式各樣的「食物水晶」，從起司蛋糕、火腿、馬鈴薯應有盡有。（翻攝自推特）

▲網友們在「雞排水晶」底下分享各式各樣的「食物水晶」，從起司蛋糕、火腿、馬鈴薯應有盡有。（翻攝自推特）

台灣的故宮博物院也有2件造型激似食物的國寶級收藏品，分別為翠玉白菜和肉形石，就有台灣網友留言開玩笑地表示，台灣人這麼愛吃炸雞排，政府應該出錢買下這塊「雞排水晶」，放在故宮當國寶。然而這個「提議」不太可行，因為露德已經表示，自己並不打算售出這塊水晶，但推薦大家到她的店裡購買其他水晶和珠寶商品。


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