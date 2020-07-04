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電信三雄5G資費比一比　申辦前還要注意這些事情

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼5G。（圖／記者邱倢芯攝）

▲電信三雄5G服務皆已開台。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

台灣電信三雄中華電信、台灣大哥大，以及遠傳電信在本週都已開台5G服務，並且釋出相關資費優惠；《ETtoday新聞雲》記者也整理了三家業者的資費內容，以供消費者參考。

另外要注意的是，除了資費內容外，消費者在思考要不要衝第一波5G嚐鮮前，還要考量的是自己手上是否已入手5G手機，該5G手機的頻段是否全部支援你想申辦的電信公司。再者，更要考慮的是，你所處的區域是否已在5G基地台服務的範圍內。

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電信三雄資費選擇差不多　細部內容先看清楚
三家電信業者5G資費皆為599元起跳，中華電與台灣大皆推出8個資費級距，而遠傳電則為7個級距。三家業者皆以1,399型為5G網路吃到飽與吃不飽的分水嶺。

中華電信
中華電5G資費分為8個級距，分別是599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,599 型、1,799 型，以及2,699 型。

1,399 型為吃到飽與吃不飽的分水嶺，1,399 型（含）以上為吃到飽資費，1,199 型（含）以下為吃不飽的資費選擇。

吃不飽的資費有每月的數據限制，1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是10 Mbps。

台灣大哥大
台灣大資費也分為8個級距，分別是599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,599 型、1,899 型，以及2,699 型。與中華電不同的是，台灣大提供了1,899型的選擇，而中華電則是1,799型。

1,399 型一樣是「吃到飽」與「吃不飽」的分水嶺；1,399 型（含）以上資費可享不降速吃到飽優惠；1,199 型（含）以下資費，則有每月的流量限制；1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是10 Mbps。

遠傳電信
遠傳將5G資費分為7個級距，分別是599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,799 型，以及2,699型，並沒有1,599型的級距。

1,399 型（含）以上資費可享不降速吃到飽優惠；1,199 型（含）以下資費，則有每月的流量限制；1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。

「吃不飽」資費用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是直接變為4G吃到飽。

▼電信三雄5G資費比較。（表格／記者邱倢芯整理）

▲▼電信三雄5G資費比較。（表格／記者邱倢芯整理）

三大都有熱點分享限制
為了避免4G時代的「流量魔人」再現，三家業者這次也針對「熱點分享」功能做出一定的限制。

在中華電方面，「吃不飽」資費的用戶若是開啟熱點分享，用量會與行動上網合併；「吃到飽」用戶熱點分享量有限制。

1,399型分享量為50GB、1,599型分享量為70GB、1,799型分享量為90GB、2,699型分享量為200GB，以上資費的分享量超過，就會降至10Mbps。

而台灣大吃到飽資費的用戶可以盡情使用熱點分享，同享專案優惠吃到飽，不過，這項吃到飽熱點分享優惠，僅限於2020年10月31日前申辦者可享有，之後申辦吃到飽用戶，熱點分享會有限制，1,399型熱點分享量為50GB、1,599型分享量為70GB、1,899型分享量為90GB、2,699型分享量為200GB，以上資費的分享量超過，就會降至10Mbps。

1,199 型（含）以下資費，則有每月的流量限制；1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是10 Mbps。

遠傳電信算是對於流量魔人最「友善」的業者，「吃不飽」資費用量到了雖然會降速，不過999型與1,199型會直接變為4G吃到飽，但599型與799型會直接降速為5 Mbps。

只不過要注意的是，599型與799型用戶雖然上網用量到了速度會降為4G吃到飽，不過在「熱點分享方面」，在上網用量到了之後若再開啟「熱點分享」功能，那麼熱點分享的接收端（如他人手機）的網路速度就僅有10Mbps。

用戶若是在2020年11月1日前申辦「吃到飽」資費，其熱點分享量一樣享「吃到飽」的優惠；若是在2020年11月1日申辦的用戶，1,399型熱點分享量為50GB、1,799型分享量為90GB、2,699型分享量為200GB，以上資費的分享量超過，就會降至10Mbps。

申辦前先看看　你家在5G收訊範圍內嗎？
「收訊範圍」是相當決定性的因素，如果自己時常所處的區域（如住家、辦公室等）5G收訊不良，那麼申辦了5G服務等於是「錢打水漂」；最有趣的例子就是，3C達人廖阿輝在申辦5G後，才發現自家周遭其實收不太到5G網路。

因此建議消費者在申辦前，可以先上三大電信官網查看5G訊號覆蓋區域，或者是可以向電信業者申請「試用卡」，用來確定自己需要長時間待的區域是可以收到5G訊號的。

中華電信
台灣本島西部的主要城市幾乎都可收到中華電信的5G訊號，除了雙北、台中、台南及高雄外，桃園、新竹、嘉義、雲林、彰化及屏東也都有小範圍5G覆蓋，而東部及離島則不明顯。

▼台灣本島西部主要城市幾乎都可以收到中華電信5G訊號（圖中螢光藍色的區塊）。點圖可放大。（圖／截自官網）

▲▼電信三雄5G訊號覆蓋地圖。（圖／截自官網）

台灣大哥大
台灣大哥大的5G訊號僅集中在雙北、台中及高雄3都，不過覆蓋範圍則明顯較中華電信更大一些，以大台北舉例，台灣大哥大的5G訊號幾乎沿線覆蓋捷運淡水線，但中華電信在士林、芝山、北投等站皆無5G覆蓋。

▼台灣大哥大5G訊號（圖中綠色區塊）集中於北中高三都。點圖可放大。（圖／截自官網）

▲▼電信三雄5G訊號覆蓋地圖。（圖／截自官網）

遠傳電信
遠傳的5G訊號點明顯較中華電信及台灣大哥大更多，包括宜蘭、羅東、花蓮縣能看到明顯訊號，不過單一城市的覆蓋範圍也明顯小得多，以大台北地區舉例，包括蘆洲、林口都未在5G覆蓋範圍內。

▼遠傳5G覆蓋範圍遍及東部（圖中偏淡藍色區域）。點圖可放大。（圖／截自官網）

▲▼電信三雄5G訊號覆蓋地圖。（圖／截自官網）

當5G新鮮人不容易　手機頻段支援性也要注意
如果想要第一時間搶當「5G新鮮人」的用戶，除了要將裝置換成支援5G功能的手機，以及申辦5G資費外，也要注意手上的5G手機所支援的頻段，是否與申辦的電信商相互支援。

據了解，目前台灣電信商主要提供的5G NR頻段為n1、n28、n78，之後再過一段時間，才會提供n3與n41這兩個頻段；另外，台灣5G台初期所提供的組網模式是以NSA（非獨立組網）為主，純5G的NA（獨立組網）還需時間的演進與技術發展。

▼各家電信商支援的5G頻段。（表格／記者邱倢芯整理）

▲▼電信商、品牌手機支援頻段。（表格／記者邱倢芯整理）

而現在在台灣手機市場中，可從一般通路（如電信商）購得的5G手機有vivo NEX 3、三星S20系列（三款）、LG V60 ThinQ，以及Sony Xperia 1 II等機款。

在支援頻段上，每款手機所支援的組合並不相同，n78是目前這些手機款式都有支援的頻段。

▼品牌手機支援的5G頻段。（表格／記者邱倢芯整理）

▲▼電信商、品牌手機支援頻段。（表格／記者邱倢芯整理）

不過手機支援頻段的多寡會影響什麼？對此，3C達人廖阿輝解釋，手機支援的頻段越多，即便用戶轉換不同的電信業者，也不需要擔心5G網路「好像有點變慢」的問題。

以Sony Xperia 1 II手機為例，其支援n1、n28、n78、n3等頻段，幾乎等於可任選四家業者的服務都可以，確保網路速度不會慢。相對的，如果手機支援的頻段越少，那麼在選擇搭配的電信商時，就要考慮到其所支援的頻段為何，以確保在花較多資費成本時，也能維持著5G的高速率與低延遲性。

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