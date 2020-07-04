夫妻玩「裸體摔角」！交疊到一半6歲兒撞見問「在幹嘛」…揚言告訴老師

▲夫妻倆嗨到一半，竟被6歲兒子撞見。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

今年全球多國因為新冠肺炎疫情關係，許多人因為遵守政府的隔離政策，必須長時間與家人共處一室，因此衍生許多生活的危機與爆笑事。英國就有一對夫妻，也因為疫情關係，不得不遵守政府政策，與孩子一起長時間待在家中。不過時間一久，有孩子當「夾心餅乾」，夫妻倆很難享受專屬兩人的「甜蜜時光」。近日他們趁家中6歲的兒子睡著，偷跑到客廳享受乾柴烈火的激情，結果兒子突然走到客廳，望著全身光溜溜的爸媽問「你們在幹嘛？」而這對父母的回應，也讓外界笑翻。

據《太陽報》報導，來自英國南威爾斯、今年38歲且育有3子的珍妮（JanineLey），日前在臉書上分享寫道：「因為居家隔離，昨晚我和我的丈夫在恩愛的時候，陷入了窘境，因為6歲的兒子看到之後問了我們在幹嘛，當時老公驚慌地說『我們在裸體摔角』，隨後兒子跳上老公的背…參加了一場摔角比賽。」讓她好笑又無奈表示，真己真無法應付這樣的日子！

▲孩子說要跟老師講，「你們一直在玩裸體摔角」，讓夫妻倆又好氣又好笑。（圖／翻攝臉書）

珍妮提到，因為家中小孩多，在居家隔離的期間，孩子每天總是在家中跑來跑去，所以她在過去的這幾個月，只能趁孩子都睡了，才與老公有機會共處。而事發當天，家裡的孩子們不是在洗澡，就是已經睡覺，她與老公見機不可失，才會趁機「恩愛」一下。沒想到竟被6歲的諾亞（Noah）撞見，驚慌失措的老公，只能告訴小孩「這是裸體摔角」。

但萬萬沒想到，諾亞在親眼目睹了「裸體摔跤」場面之後，竟然表示他也要參加，接著還跳到爸爸的赤裸的背上「參一咖」，讓爸爸媽媽超尷尬。而最近疫情趨緩，諾亞也將回學校上課，原本他太調皮時，都會被父親警告，「你再這樣，明天就要跟老師講」，沒想到諾亞卻回他：「那我要跟老師說，你一直在玩裸體摔角」，讓夫妻倆又好氣又好笑。

延伸閱讀

▸ 膽小勿入！蜘蛛吐絲覆蓋變「鬼城」 猶如「世界末日」背後真相曝光

▸ 一生一次！男子釣起重達22公斤「巨大怪魚」

▸ 婚變頻傳！與「向佐動態」全看不見 郭碧婷怪異舉動疑患產前憂鬱