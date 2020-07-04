他釣起22公斤「全身鮮紅」超巨大怪魚...興奮喊：一生一次

▲男子釣起重達22公斤川紋笛鯛。（圖／翻攝自Rainbow Beach Deep Sea Fishing on the Keely Rose 臉書）

圖文／CTWANT

澳洲1名男子在昆士蘭彩虹海灘附近釣魚時，釣到1隻約22公斤重、身長104公分的巨大怪魚；他透露自己在這片水域釣魚30年，第一次見到那麼大的魚，「這是一生一次的事情」。男子表示，不會將這條珍貴的大魚吃掉，並將捐給當地博物館，讓科學家來做相關研究。

根據《每日郵報》報導，1名從事租船營運的艾德法爾康納（Ed Falconer）在昆士蘭州東南部的彩虹灘釣魚，意外釣到重22公斤、104公分的大魚，他花費20分鐘力氣才征服這條魚；艾德法爾康納一開始以為釣到一條大鱈魚，直到釣上岸後才發現是川紋笛鯛（Red emperor），但沒想到魚會如此巨大，讓他非常興奮。

▲艾德法爾康納受訪時興奮地說「一生能遇到一次就很了不起了」。（圖／翻攝自Rainbow Beach Deep Sea Fishing on the Keely Rose 臉書）

艾德法爾康納開心表示，自己在這片水域釣魚30年，在此之前釣過最大的魚約19公斤，通常釣到的魚約8公斤、10公斤或12公斤，但這一隻一定是個怪魚。艾德法爾康納興奮說道：「這是一生一次的事情」。

昆士蘭博物館魚類專家傑夫約翰遜（Jeff Johnson）指出，這條22公斤的大魚與1962年釣到的川紋笛鯛體重一樣。艾德法爾康納表示，能釣到大魚是許多釣客的夢想，因此他不會把魚吃掉，並打算將這條魚捐給當地博物館，希望科學家可以通過頭蓋骨來計算出魚的年齡，藉此幫助人們更了解川紋笛鯛。

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