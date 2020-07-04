　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

感動瞬間！最輕早產兒體重僅590g...經歷5小時「開心手術」奇蹟生還

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼南韓體重最輕早產兒，心臟手術宣告成功。（資料照，非當事人／CFP）

▲南韓體重最輕早產兒，心臟手術宣告成功。（資料照，非當事人／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名患有先天性心臟病的早產兒金溫（김온，音譯），出生後體重僅590公克，醫療團隊在克服一系列障礙，終於讓金溫的體重超過1公斤，並成功打開其長、寬僅3公分的心臟，歷經5個小時的大手術，奇蹟從鬼門關前拯救性命垂危的嬰孩。

根據《韓聯社》，金溫是南韓國內所有接受心臟手術的嬰兒中，體重史上最輕的早產兒。首爾大學附設兒童醫院小兒胸腔外科教授金雄漢（김웅한，音譯）表示，該早產兒在懷孕31周後出生，原本體重僅590公克、身高僅30.5公分，呼吸器官、消化系統等皆尚未發育成熟，甚至罹患先天性心臟病，導致大動脈緊縮，無法將血液運送到身體各處，靠著醫療團隊施打前列腺素E1（PGE1），同時服用利尿劑、血壓藥，方能續命。

要讓嬰兒金溫接受心臟手術，其先決條件是體重須超過1公斤。然而金溫的腸胃吸收狀況極差，醫療團隊在進行「灌腸造影」（Barium Enema）後，才終於在產後46天，讓金溫體重達1.1公斤。

對於體重未滿1.2公斤的早產兒而言，施行大動脈緊縮之心臟病手術，是項難度與風險極高的手術之一。據悉，金溫同時接受開放性動脈導管結紮手術。

在醫療團隊悉心照料下，金溫在術後並未出現任何併發症，現在能自行吸奶瓶，體重也成長至2240公克，目前穩定恢復中。

金雄漢表示，「原本是體重不超過1.1公斤的嬰兒，在術後仍能穩定、健康成長，帶給我們無限希望。這不僅告訴早產兒的父母，也告訴所有人，不管罹患何種疾病，只要不放棄，到最後都能成功治癒。」

►100kg後母虐死9歲兒！塞行李箱7小時「泰山壓頂」踩跳…開吹風機灌熱風

►沒發現...「海綿寶寶」在偷瞄你？

ET快訊
二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」！玻璃杯割手爆血縫2針揭
重慶暴雨驚人畫面曝！洪水「穿過3樓民宅」成大廈瀑布...網：
KIMIKO嫁了..首曝心聲「一切太突然」！教授老公喊：今起
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄14歲少女「預產期都還沒到」　挺肚喊11歲男友養全家…已進入第2胎計畫！

九州暴雨2死…球磨川「鋼構大橋」竟遭急流沖走　影片曝半截直接消失！

72歲嬤挑釁野牛！固執硬要拍照...慘被撞飛「4公尺高處重摔」昏迷

感動瞬間！最輕早產兒體重僅590g...經歷5小時「開心手術」奇蹟生還

快訊／連續3日破百人染疫！東京新增131例確診　緊急狀態解除後最高

日九州降數十年罕見暴雨！熊本「2死1命危」8人失聯　驚悚影片曝

美購物中心爆「槍擊」！8歲男童「死於非命」...警：仍在釐清犯案動機

快訊／「川金會」不可能！北韓不屑被川普當「選戰工具」：沒必要與美磋商

入境恐遭「送中」！52國與中港簽署引渡合作　名單揭曉

8歲小妹陳屍泳池漂浮　媽媽叔叔也陪葬…「水深才1.2m」鄰居驚死因太詭譎！

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

蔡桃貴2歲生日...蔡阿嘎砸百萬慶生　包下捷運站辦主題展「持續7個月」

金秀賢腹肌徐睿知摸到最後一秒　大雨中為她披外套..心動的開始❤️

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

網紅惡整路人拍照狂擺奇葩姿勢 原地轉圈、被喊「混蛋」才回頭！

《佛瑞德遊記》蔡哥的脫單之旅！ 拜師Fred真的沒問題嗎？Feat.蔡哥

李玉璽「玩遊戲好強」得意到挑釁KID XD　黃隊一片喝采...黃鴻升喊他小寶貝

俄14歲少女「預產期都還沒到」　挺肚喊11歲男友養全家…已進入第2胎計畫！

九州暴雨2死…球磨川「鋼構大橋」竟遭急流沖走　影片曝半截直接消失！

72歲嬤挑釁野牛！固執硬要拍照...慘被撞飛「4公尺高處重摔」昏迷

感動瞬間！最輕早產兒體重僅590g...經歷5小時「開心手術」奇蹟生還

快訊／連續3日破百人染疫！東京新增131例確診　緊急狀態解除後最高

日九州降數十年罕見暴雨！熊本「2死1命危」8人失聯　驚悚影片曝

美購物中心爆「槍擊」！8歲男童「死於非命」...警：仍在釐清犯案動機

快訊／「川金會」不可能！北韓不屑被川普當「選戰工具」：沒必要與美磋商

入境恐遭「送中」！52國與中港簽署引渡合作　名單揭曉

8歲小妹陳屍泳池漂浮　媽媽叔叔也陪葬…「水深才1.2m」鄰居驚死因太詭譎！

不能領3倍券　女歌手重批「很失望」：為什麼我還要繳稅！

俄14歲少女「預產期都還沒到」　挺肚喊11歲男友養全家…已進入第2胎計畫！

九州暴雨2死…球磨川「鋼構大橋」竟遭急流沖走　影片曝半截直接消失！

新北打造優質宗教文化　27場行動服務研習首場三峽開跑

陌生來電「劈頭喊爸爸」！他公車上怒回：沒妳這個女兒　結局神轉糗炸

本土劇詛咒「婚禮都辦不成」！新娘追「槍殺新郎兇手」慘被車撞

三倍券發行3天400萬人完成預訂　蘇貞昌：好領、好刺激、未來一定好用

6主子睡覺「自動分寢宮」　固定床位惹網笑：奴才擠哪？

共機今年已17度擾台　國防院：中共藉「機」回應台美關係升溫

蔡英文：媽祖信仰是台灣度過一次次挑戰的重要原因

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

國際熱門新聞

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

太像亡妻！他竟性侵女兒：我已愛上她

金正恩還在！海誇北韓零確診...妹妹坐角落

即／台灣人入境英國「免隔離14天」

即／川普「長子女友」確診新冠肺炎

即／加拿大暫停執行香港引渡條約

WHO偷改「爆發時序表」　打臉半年謊言：非中國官方先通報

被槌子狂毆頭爛掉！陽光女兵慘被肢解...剩髮絲能辨認

西班牙議員洗澡「正面全裸」直播糗爆

超大火球「劃破」日本夜空！清晰畫面曝光

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

夫妻玩「裸體摔角」！交疊到一半6歲兒撞見「在幹嘛」

熊本降數十年罕見暴雨　1死13失聯

更多熱門

相關新聞

東京新增131例確診　緊急狀態解除後最高

東京新增131例確診　緊急狀態解除後最高

根據日媒NHK、TBS等最新消息，日本東京都今（4）日確認新增至少131人感染新冠肺炎（COVID-19），連續3日單日都有100人以上確診。今日的數字，也是東京都解除緊急狀態以來新增最多人染疫的一天。

熊本降數十年罕見暴雨　1死13失聯

熊本降數十年罕見暴雨　1死13失聯

即／川金會不可能！北韓：沒必要與美磋商

即／川金會不可能！北韓：沒必要與美磋商

重組國安陣線！文在寅「內閣改組」籲重啟兩韓對話

重組國安陣線！文在寅「內閣改組」籲重啟兩韓對話

南韓足球員逃兵新手法　壓斷手腕韌帶當補充役

南韓足球員逃兵新手法　壓斷手腕韌帶當補充役

關鍵字：

日韓要聞南韓早產兒心臟手術動脈緊縮首爾大學醫院

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

落跑吃拉麵！她被確診204人要隔離

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

太像亡妻！他竟性侵女兒：我已愛上她

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

未成年子女這樣領三倍券　可多1千元

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

快訊／KIMIKO結婚了！

22歲妹遭前男友爆打！爬著求救…他家人冷眼觀看

20年「懷孕8次流產4次」淪生子機器！華夫人嫁豪門悲劇

更多

最夯影音

更多
佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD
伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

蔡桃貴2歲生日...蔡阿嘎砸百萬慶生　包下捷運站辦主題展「持續7個月」

蔡桃貴2歲生日...蔡阿嘎砸百萬慶生　包下捷運站辦主題展「持續7個月」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面