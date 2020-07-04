重組國安陣線！文在寅「內閣改組」籲重啟兩韓對話：以「川金會」為目標

▲南韓前國會議員朴智元，被文在寅任命接棒國家情報院長。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓統一部長金煉鐵上月中在北韓（朝鮮）怒炸韓聯辦後引咎辭職，獲總統文在寅批准。文在寅昨（3）日公佈新一波人事令，提名民生黨出身的前國會議員朴智元（박지원）為國家情報院長、敲定原國家情報院長徐薰（서훈）轉任為青瓦台國家安保室長、指定共同民主黨國會議員李仁榮（이인영）為統一部長，期望在兩韓關係陷入膠著狀態下，能尋求新的突破口。

朴智元與徐薰是南韓國內知名的「北韓通」，在與北韓交涉上有著豐富的經驗；而李仁榮則長期盼望，南北韓能儘早完成統一大業。

其中，從政30多年的朴智元從1992年至2016年曾四度當選國會議員，受前總統金大中提攜後，一直是南韓政府推動兩韓政策的助手；2000年4月以特使身份密訪平壤，與北韓時任最高領導人金正日會面，促成兩韓領導人自分裂後的首次會談，簽署《6.15南北共同宣言》。

南韓《東亞日報》分析文在寅指定朴智元接棒國家情報院長的原因，認為朴智元的當務之急，是在11月美國大選前，從中斡旋、調解南北韓關係，促使美朝領導人會晤。

青瓦台發言人康珉碩（강민석）表示，「朴智元在促成2000年南北韓高峰會上扮演關鍵角色，至今仍在兩韓議題上提供政府寶貴意見，在研究北韓領域上有其專業性。」

▲徐薰轉任青瓦台國家安保室長。（圖／達志影像／美聯社）

而徐薰也同樣有擔任赴北韓特使的經驗，此次文在寅將其從國家情報院調動至青瓦台，代表著未來在南韓外交、國家安保等議題決策上，徐薰將扮演關鍵角色。

至於李仁榮，則是在步入政壇前便對國家統一議題有著高度關注，長期舉辦相關活動，他在文在寅宣布人事命令後召開記者會表示，「我想與5千萬國民、8千萬同胞（朝鮮半島總人口數）共創和平之夢、統一之夢。我相信能向世界證明，我們是能透過共存與和平，走向繁榮的民族。」

對於青瓦台新一波人事調動，日媒《讀賣新聞》分析，文在寅此舉無疑是以儘早重啟南北韓對話為目標。不過相較於美國仍主張應繼續維持對北韓制裁，《讀賣新聞》同時警告，若南韓不顧美國反對，與北韓重啟經濟合作，「可能會招致美韓同盟關係產生裂痕。」

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