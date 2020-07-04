英國進一步解封「酒吧餐廳重開」！　首相強生：疫情若失控立刻踩煞車

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情在部分地區趨緩，許多國家陸續鬆綁封鎖措施，英國的確診率和死亡率也呈現下降趨勢，政府3日宣布進一步放寬防疫措施，英格蘭酒吧、餐廳等商戶於當地時間4日重開。首相強生表示，一旦國內疫情再度失控，政府會毫不猶豫地踩煞車，重新實施防疫禁令。

綜合外媒報導，英國政府自3月下旬實施防疫措施後，酒吧、餐廳、戲院及理髮店等商戶將於4日午夜開始解禁，不過政府為避免民眾深夜舉行派對，酒吧必須等到上午6時才能營業。

▲英國新冠肺炎疫情有趨緩的跡象。（圖／達志影像／美聯社）

此外，政府也規定酒吧重開後需要限制入場人數，現場音樂表演要禁止，以及要保持2公尺社交距離，酒吧負責人亦要登記顧客資料，一旦有人確診可方便當局追蹤。

英國首相強生（Boris Johnson）警告，「危機尚未過去，病毒仍舊在我們身邊，如果疫情再度失控，政府會毫不猶豫地踩剎車，重新實施封鎖令。」

英國在疫情趨緩後，4日公布最新一波入境豁免14天居家檢疫的國家名單，台灣也在解禁之列，其餘的亞洲國家與地區包括日本、南韓、越南、香港、澳門也都在列，而中國仍在豁免名單之外。

▼ 倫敦街頭的社交距離告示牌。（圖／路透）

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