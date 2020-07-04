誰先通報新冠疫情？WHO偷改「爆發時序表」　打臉半年謊言：中國官方非主動通報

▲世界衛生組織悄悄修改疫情爆發時序表。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情爆發至今，全球釀成上千萬人感染，不少國家試圖想要追究病毒起源與責任歸屬，卻都遭到世界衛生組織（WHO）阻擋，且不斷提及中國優秀的防疫、通報措施。然而在最新一份WHO報告中，卻被悄悄修改記載，證實「中國政府並非主動通報」，而是經過詢問才提供資訊。

綜合外媒報導，WHO在上周的最新報告中，更新了新冠疫情自爆發以來更加詳細的時序表，指出WHO駐中國辦公室人員在2019年12月31日，自武漢市衛健委發布的訊息中，發現當地有多起「病毒性肺炎」病例，因此向WHO總部通報。

隨後WHO在2020年1月1日、2日兩次要求中國官方提供這些病例資訊，但中國政府卻在3日才回應，短短24小時中，中國病例與感染速度無法預測，然而WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）卻表示，會員國在接獲WHO的提問之後，有48小時時間可以去進行資訊確認與提交。

4月份時，WHO曾公布一份通報時序表，當時提到第一個通報疫情的為武漢市衛健委，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）更出面掛保證，「最早通報疫情的是中國武漢，並非台灣」。在最新的更新文件中，WHO將內容修正為，WHO駐中國辦公室2次詢問，中國官方才進而通報。

►東西這樣買最划算