東南衛視2記者被逐！　無國界記者組織：台灣做法合理「無損新聞自由」

▲ 東南衛視2名駐點女記者3日搭機離境。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

陸媒《東南衛視》2名記者違規在台錄製政論節目，記者證及入境許可證皆遭廢除，3日上午離台。大陸國台辦對此痛批，民進黨打壓新聞報導工作，暴露台灣新聞自由的虛偽。但無國界記者組織（RSF）認為，台灣做法無損新聞自由。

《東南衛視》2名女記者在台駐點，卻架設攝影棚製作政論節目，與當時許可目的不符，駐台記者證遭陸委會註銷，被限期於3日前出境。她們當天上午於桃園國際機場離境前坦言，收到通知後必須在48小時內離開，感覺有些突然，但仍願意配合。國台辦發言人朱鳳蓮嚴辭批評，民進黨對正常新聞活動進行「蠻橫無理打壓」。

《美國之音》3日報導，無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）受訪時表示，「這不是從新聞自由出發的決定，這是（台灣）民主體制應對（中國）政府宣傳工作必需採取的反制」，台灣是民主社會，對媒體開放且透明，但中國是極權政府，大多數媒體都受黨國控制；中國更不惜以任何手段破壞台灣、甚至是全世界的民主體制。

艾瑋昂進一步指出，陸媒是中共代理人，報導不具獨立性也不客觀，因此不論是白宮或台灣，近期對陸媒祭出的限制都是合理的。但中國驅離《紐約時報》及《華爾街日報》記者便不合理，更危害新聞自由。因為2家媒體皆屬獨立的商業媒體，並非為美國政府發聲。

他也針對「港版國安法」表示，中國憲法明定尊重言論自由及人權，但當局現行做法明顯違憲。無國界記者組織也發表聲明，呼籲全球民主國家盡最大努力，迫使北京撤回國安法，同時阻止中國扼殺香港新聞自由。

根據該組織統計，中國有多達114名公民記者及捍衛新聞自由人士正在坐牢，大多是因顛覆國家政權或勾結外國勢力罪名被捕，遭判刑入獄。而香港過去曾是新聞自由堡壘，2002年在該組織「世界新聞自由指數報告」中排名第18，現已下滑至80名。

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