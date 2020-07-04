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日熊本降數十年罕見暴雨！河水泛濫、土石流毀屋　「已知1死」13人失聯

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▲▼日本西南部降下罕見豪雨。（圖／翻攝自推特／@Harupin_0804）

▲ 蘆北町網友拍下街道完全被淹沒的驚人畫面。（圖／翻攝自推特／@Harupin_0804）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本九州南部3日降下數十年來首見的驚人豪雨，熊本縣及鹿兒島首當其衝，再加上球磨川4日河水泛濫，部分地區嚴重淹水，水深一度高達一層樓、道路被淹沒，多達7.6萬人被要求撤離家園。熊本驚傳多棟民宅遭土石流沖毀，已知1人罹難，還有13人下落不明。

綜合日本放送協會（NHK）、《共同社》報導，這場傾盆大雨短短一小時內為熊本縣部分地區帶來超過100毫米的降雨，天草市也寫下98毫米的新紀錄。由於暖濕空氣流入峰面，再伴隨低壓系統，造成廣大地區大氣不穩定，雨雲主要覆蓋九州上空，峰面帶來的降雨將持續至5日。

▲▼日本西南部降下罕見豪雨，熊本縣人吉市球磨川泛濫。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 熊本縣人吉市球磨川泛濫。（圖／達志影像／美聯社）

降雨引發洪水及土石流，熊本及鹿兒島約有76600名居民4日被要求撤離。熊本縣球磨川今晨有部分堤防塌陷，鹿兒島及宮崎縣河川也有高泛濫風險。此外，中部靜岡縣及以上3縣都有部分地區發布土石流警報。

當地時間4日凌晨5時前，氣象廳將熊本縣及鹿兒島縣部分地區暴雨警報提升至「大雨特別警報」，為史上首度對這2個縣發布最高級大雨警報。目前高峰期已過，在11時50分降回「大雨警報」。但國土交通省呼籲，球磨川將維持高水位，呼籲民眾保持警戒。

熊本縣津奈木町今晨有居民通報，住家被土石沖走，房屋完全倒塌，其中一對80多歲老夫婦目前依然失聯。救難隊員幾小時後尋獲一具遺體，性別還未確定。

根據熊本縣消防當局消息，4日截至當地時間上午10時，有13人的安全狀況仍在確認中。蘆北町田川地區土石流沖毀房屋，造成約10人失蹤。蘆北町女島地區則有8棟民宅被沖走，2人失蹤。津奈木町還有1人生死未卜。積水導致部分地區對外道路中斷，災民孤立無援。蘆北町伏木氏許多居民無處避難，只能在屋頂上等待救援。

首相安倍晉三官邸清晨設立災害聯絡室，稍早升格為對策室。安倍表示，九州南部熊本縣等地3日起持續暴雨，指示對國民提供正確的訊息及避難指示。若災害發生，政府應團結一心，全力制定對策。

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