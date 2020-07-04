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英國首波「免隔離名單」不同調！　台灣入境「其他三區」還是得隔離

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▲▼倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

▲從7月10日起，59國、14個英屬領土旅客入境英格蘭不必隔離。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者戴雅真倫敦3日專電

英國今天公布入境免隔離名單，名單上國家及地區的旅客未來入境英格蘭將不必自主隔離14天，蘇格蘭、北愛爾蘭與威爾斯這次依舊沒有跟進，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中各自為政。

英國當局下午公布，從7月10日起，59國、14個英屬領土旅客入境英格蘭不必隔離，除非過去14天曾到過不在名單上的國家。入境的交通工具不限飛機，還包括火車、渡輪、巴士等。至於英國民眾出國，仍必須遵從當地國家規定，名單上部分國家依舊規定英國旅客入境後必須隔離。

不過，儘管不用隔離檢疫，民眾入境英格蘭時依舊需要留下聯繫方式。

英國廣播公司（BBC）報導，隨著暑假到來，這份名單上有許多英國人熱愛的短期度假地點，例如土耳其和賽普勒斯（Cyprus）；也有英國人愛去度長假的澳洲、巴貝多、香港、日本、紐西蘭和越南。

亞洲地區有台灣、日本、韓國、越南、香港、澳門。中國、美國、瑞典和葡萄牙則不在名單上。不過，部分國家例如紐西蘭，英國民眾入境時仍需要隔離。因此英國民眾若到紐西蘭度假，僅有回程時能免除隔離。

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣在亞洲區首波解除名單內。（圖／記者蔡玟君攝）

英相強生（Boris Johnson）表示：「我們將不會對全世界旅客採取隔離檢疫措施，而是僅針對那些很遺憾疫情尚未獲得掌控的國家。」

葡萄牙已經開放英國旅客入境免隔離，但英國的名單上卻沒有葡萄牙。

葡萄牙外交部長席瓦（Augusto Santos Silva）接受BBC訪問時表示：「我們對於英國當局的決定非常失望。這不合理也不公平。英國確診案例是葡萄牙的7倍多（卻不開放葡萄牙入境免隔離），這太荒謬，也不是應該對待盟國朋友的態度。」

英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，名單發布時間較預期延遲，因為原本希望取得蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭同意，達成4大地區一致決定。不過他表示，其他三區「仍有機會」在7月10日生效日之前達成決議，使運作更加簡便。

這是冠狀病毒疫情爆發以來，英國的4大地區防疫措施再次不同調。

英格蘭5月中旬宣布有條件解禁，開放無法在家工作的民眾恢復上班，6月初恢復上課，以及明天餐廳、酒吧恢復營業，蘇格蘭、北愛爾蘭、威爾斯地區都沒有跟進，這次同樣是英格蘭率先開放旅客入境免隔離。

蘇格蘭司法大臣尤沙夫（Humza Yousaf）先前受訪表示，當局1日晚間徵詢蘇格蘭意見，只能檢視名單30分鐘就要做出決定，對此深表不滿。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）則是指責決策過程一片混亂，也過於倉促，蘇格蘭不要被拖下水。她表示，蘇格蘭有可能同意開放「低風險」國家旅客入境免隔離，對於「中度風險」國家仍需要審慎評估。

 
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