拿筆電進浴室沖澡！西班牙議員「正面全裸」直播糗爆　政治生涯直接喊停

記者張方瑀／編譯

西班牙一名市議員日前在進行視訊直播記者會時，將筆電拿進廁所，準備邊沖澡邊聽會議內容；沒想到筆電的鏡頭竟然開著，導致他全裸洗澡的畫面全部被看光光，就算同事拼命打電話給他，鈴聲也被流水聲蓋過，市長只好緊急接手，匆匆結束會議。

西班牙北部托雷拉韋加（Torrelavega）的6名議員日前舉行了視訊直播記者會，直接與民眾、記者說明最新的防疫措施。其中一名議員布斯蒂略（Bernardo Bustillo）擔心會議會延誤到後面擔任游泳教練的私人行程，所以決定將筆電拿進浴室，準備邊沖澡邊聽會議內容。

結果布斯蒂略竟然不小心打開了筆電鏡頭，他洗澡的畫面就直接出現在畫面左下方，儘管有一大片拉門擋住身體，但還是能清楚看到裸體的模樣。他的同事們紛紛緊張地想辦法要關掉他的視窗，或是打電話告訴他，但手機鈴聲也被流水聲蓋過，完全無計可施，只能喊著「誰快幫幫他！」

最後布斯蒂略洗完澡走出淋浴間，他的裸體也「正面曝光」，幸好市長緊急接受，立刻結束會議，讓大家不用繼續盯著他的裸體，但所有畫面都已經在社群上瘋傳。

布斯蒂略坦然表示，作為業餘游泳教練，他有很長時間都是半裸狀態，他也不會感到困擾。布斯蒂略說，這一切都不是惡意，只是因技術錯誤而發生的意外，他也向議會提出了辭呈，「我從來沒有對裸體感到羞恥，但我不禁感到遺憾，我的政治生涯竟然因此而結束了。」

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