譚德塞：新冠疫苗「臨床實驗」初步結果　最快2周內出爐

▲世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞3日表示，新冠肺炎疫苗的臨床實驗結果最快在2周內就會公布，到目前為止有39個國家、近5500名患者被招募至實驗計畫中。不過，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩也強調，現階段仍難以預估疫苗何時會開始量產。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3日在記者會中表示，目前WHO正在進行新冠肺炎疫苗的臨床藥物實驗，已經有有39個國家、近5500名患者被招募至「團結疫苗試驗」（Solidarity Vaccines Trial）計畫中，預計成果最快在兩周內就能公布。

WHO在今年4月公布「團結疫苗試驗」計畫，將全球的新冠肺炎患者都納入臨床試驗，讓疫情嚴重程度不同的國家都能有參與機會，並加快疫苗研發。目前有18款潛在的疫苗正在進行人體臨床實驗。

萊恩（Michael Ryan）則在記者會中強調，不斷預測新冠肺炎疫苗何時會研發完成是不明智的，儘管某一款候選的疫苗能在年底前確認有效性，但問題在於它能夠多大規模的生產，以及需要花費多少時間才能量產。

萊恩也呼籲各國繼續採取行動，追蹤感染者並有效隔離，控制第二波疫情，「人們坐在咖啡桌旁，推測和談論著病毒傳播並不會取得任何成果，只有追逐病毒的人才能獲得成就。」

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