　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

WHO：數據不會說謊　各國應「清醒」控制疫情

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）。（圖／路透）

▲世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

全球新冠肺炎確診數超過1100萬例，其中許多國家每天新增確診數仍超過5位數；世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，數據不會說謊，所有疫情險峻的國家必須立刻清醒，正視問題並控制局面。

萊恩3日在記者會中呼籲疫情嚴重的國家，必須停止爭吵，立刻採取行動控制局面，「人們需要清醒，數據沒有說謊，現場的狀況也沒有說謊。」當被問及南美洲國家疫情時，萊恩警告，儘管死亡數與確診數不斷增加，部分國家仍持續解封，「太多國家忽視了數據告訴他們的東西。」

美洲國家是疫情最嚴重的地區，美國確診數超過270萬人是全球最多，而拉丁美洲的確診數和死亡數也急遽上升。萊恩強調，這些國家有充分理由想要讓經濟盡快復甦，「但你不能忽視這個問題（疫情），這個問題不會神奇地消失。」儘管面臨爆炸性的疫情，必須做出相當嚴峻的選擇，「控制疫情永遠不嫌晚。」

萊恩建議，在傳播率較低的地區可以適度解封，只要保持社交距離、持續追蹤就能有效控制疫情；但在病毒失去控制的國家，就必須採取嚴格的措施，「如果衛生系統崩潰，就會有更多人死亡，包含墨西哥、巴西等國，有必要放緩重啟計畫。」

根據約翰霍普金斯大學數據，截至4日上午7時，全球疫情最嚴重的國家為美國，確診數為278萬8395例、死亡數12萬9306人；其次為巴西，確診數為153萬9081例、死亡數6萬1184人；第三為俄羅斯，確診數為66萬6941例、死亡數9844人。

►二手票券豐富你的生活～

ET快訊
被毆推入八掌溪！她槍殺黑道男友　入監被主管求愛「運動」後全變
媽媽被譏是「看門狗」！新營男持刀刺殺鄰居夫妻　1死1傷
台中22歲正妹遭前男友爆打「爬著求救」　他家人冷眼觀看：太愛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

譚德塞：新冠疫苗「臨床實驗」初步結果　最快2周內出爐

WHO：數據不會說謊　各國應「清醒」控制疫情

疫情衝擊　法國航空及旗下Hop!裁員7580人

女模遭下藥迷姦　控佛州警方鈘梘移民　只想吃案！

「如何要把手弄傷…」南韓足球員逃兵新手法　弄斷手腕韌帶當補充役

緬甸玉礦場坍方「海嘯般吞沒」　搜救隊員挖出166具遺體

英國必須「捍衛香港人民」！首相強生：1984年就作出承諾了

血跡濺灑玻璃窗！巴基斯坦巴士搶快與火車相撞　19名錫克教徒喪命

快訊／加拿大暫停執行與香港引渡條約！　外長宣布：停止出口軍事物資

印度用C-17運輸機派遣12艘鋼船　監視船隻航行抵制中國挑釁

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

網紅惡整路人拍照狂擺奇葩姿勢 原地轉圈、被喊「混蛋」才回頭！

雜糧行「三秒膠+衛生紙」補破蛋　老闆親示範：馬上要吃沒關係！

《佛瑞德遊記》蔡哥的脫單之旅！ 拜師Fred真的沒問題嗎？Feat.蔡哥

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

媽拚命包水餃籌「每月5萬醫藥費」　台南人激推：皮薄+餡多45元10個613145詩

譚德塞：新冠疫苗「臨床實驗」初步結果　最快2周內出爐

WHO：數據不會說謊　各國應「清醒」控制疫情

疫情衝擊　法國航空及旗下Hop!裁員7580人

女模遭下藥迷姦　控佛州警方鈘梘移民　只想吃案！

「如何要把手弄傷…」南韓足球員逃兵新手法　弄斷手腕韌帶當補充役

緬甸玉礦場坍方「海嘯般吞沒」　搜救隊員挖出166具遺體

英國必須「捍衛香港人民」！首相強生：1984年就作出承諾了

血跡濺灑玻璃窗！巴基斯坦巴士搶快與火車相撞　19名錫克教徒喪命

快訊／加拿大暫停執行與香港引渡條約！　外長宣布：停止出口軍事物資

印度用C-17運輸機派遣12艘鋼船　監視船隻航行抵制中國挑釁

譚德塞：新冠疫苗「臨床實驗」初步結果　最快2周內出爐

長江支流爆發50年最大洪水！　1938萬人暴雨受災「87.5萬人急轉移」

大聯盟第一階段檢測38人確診　確診率1.2%復賽樂觀

修道女「騎車突襲左迴轉」擊落男大生！飛官夢被撞碎　法官判決出爐

WHO：數據不會說謊　各國應「清醒」控制疫情

宅神朋友「馬祖跑foodpanda」15天薪水讓他驚呆：我認真考慮要換工作了

吃素還是會得大腸癌！養成「3習慣」預防癌症找上門

4.3萬考生上陣！　大學指考第2天考「數甲乙、國英文」

「時髦女一」徐睿知下戲就卸妝，洗頭不吹乾養出好髮質

侯友宜「自己捷運自己營運」：已與北捷商討解約　最快今年有結果

緬甸玉石場崩塌至少162亡　現場「堆滿屍袋」還有200人遭埋

國際熱門新聞

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

即／加拿大暫停執行香港引渡條約

即／台灣人入境英國「免隔離14天」

金正恩還在！海誇北韓零確診...妹妹坐角落

超大火球「劃破」日本夜空！清晰畫面曝光

被槌子狂毆頭爛掉！陽光女兵慘被肢解...剩髮絲能辨認

3女遭輪流拖出性侵！被逼「全程觀看」崩潰猝死

女模遭下藥迷姦　控美警方想吃案

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

緬甸玉礦礦災　尋獲166具遺體

英國首相強生：必須「捍衛香港人民」

重賞耳光、隊醫暴打！23歲韓鐵人三項女選手長期受虐輕生

緬甸玉石場「堆滿屍袋」至少162亡

更多熱門

相關新聞

疫情衝擊　法國航空裁員7580人

疫情衝擊　法國航空裁員7580人

法國航空公司（Air France）今天指出，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機影響，計劃2022年底以前，裁減本公司和旗下地區航空Hop!共7580名員工。

東京連2天確診破百！新宿鬧區警戒

東京連2天確診破百！新宿鬧區警戒

即／台灣人入境英國「免隔離14天」

即／台灣人入境英國「免隔離14天」

日本疫情升溫是否續列中低風險國　莊人祥回應

日本疫情升溫是否續列中低風險國　莊人祥回應

吞CBA生涯首T　林書豪仍領4連勝

吞CBA生涯首T　林書豪仍領4連勝

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情世界衛生組織WHO

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉雨柔家中煮飯「下半身只穿內褲」

珉娥揭「在AOA被霸凌10年」

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

酒店妹18歲下海　2手段讓客人睡不到她

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

22歲妹遭前男友爆打！爬著求救…他家人冷眼觀看

他鬼鬼祟祟拿便當盒跟水壺一直走…警方逮人發現辛酸真相

珉娥直接點名：遺書上寫了申智珉

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

大樂透頭獎　台北中正一注獨得

即／加拿大暫停執行香港引渡條約

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

更多

最夯影音

更多
伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」

伊能靜痛哭揭童年恐怖陰影　「52歲了還不會享受家庭的快樂」
佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

佩甄模仿「兒子選暑假活動」學哭了　老公出門都要親..「公公呢？」全場笑歪XD

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

吳慷仁每天操2小時瘦回來　曬到掉皮接代言坦言「有點壓力」

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面