英國必須「捍衛香港人民」！首相強生：1984年就作出承諾了

▲英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

港版國安法正式生效後，英國首相強生（Boris Johnson）曾表示，將允許300萬香港民眾有機會移居英國，並能於最終申請公民身分。值得注意的是，他昨（3）日又對外強調，英國必須為香港人民堅持下去，「我們在1984年作出要照顧他們的承諾（中英聯合聲明）」，並強調一定會做到。

強生3日接受《倫敦廣播公司》（LBC Radio）訪問時指出，「我們必須捍衛香港的朋友，我們必須捍衛他們的自由，好讓他們享有集會結社及言論自由的權利。」他強調，「我們在1984年作出要照顧他們的承諾，同時確保我們會支持他們，而且我們一定會做到。」

事實上，中英雙方各說各話，港版國安法通過後，英國政府就認為法案違反《中英聯合聲明》，強生也表示他將遵守承諾，提供300萬持有英國海外國民護照（BNO）的港人定居英國，並申請公民身分的機會。

但中國外交部發言人趙立堅卻駁斥，香港回歸前，英方曾明確承諾，不給予BNO旅行證件持有者在英居留權，「英方無視中方嚴正立場，執意改變政策，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，嚴重違背自身承諾，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。」

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