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台股站上11900點「周線連三紅」！財經專家：近期資金充沛、新供應鏈也崛起

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▲▼美股給力科技類股走高，台股2/11早盤勁揚逾80點開出，盤中緩步走揚漲幅接近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股3日終場收在11909.16點。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

財經中心／台北報導

在資金行情持續發酵推升以及重要權值股、題材股撐腰下，台股3日氣勢如虹，大漲百點，站上11900點關卡，創5個多月新高，終場以上漲104.02點，收在11909.16點；成交量放大到2188.8億元，周線連三紅。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近期資金充沛，支撐台股走勢趨堅；加權指數挑戰前高、櫃買指數也創下十年新高，台股P/B回到相對高點；儘管有二次疫情、美中貿易摩擦等風險干擾市場，但受惠於新供應鏈的崛起以及各國貨幣與財政政策等推升，台股表現搶眼。

請繼續往下閱讀...

根據證交所統計，3日外資買超104.96億元，連四買；近一周外資呈現累積買超近110億元。另外從消息面來看，美股那斯達克綜合指數再創新高，經濟部宣示將台灣打造成高階製造與半導體先進製程兩大中心戰略地位，也對台股形成正向支撐。

在產業面，廖哲宏表示，下半年有三大方向可留意，一是科技上游下半年可能出現庫存調整；其次，疫情解封後，消費需求逐漸回升；三是在大環境不確定中的明確成長族群，如中國新基建和半導體政策、5G、蘋果新規格（mini-LED）。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，美股總經數據持續好轉，加上市場預期7月下旬將有新一輪刺激法案，基本面帶動加豐沛資金帶動股市的偏多格局不變。二次疫情雖為干擾雜音，然只要在歐美中，主要大經濟體影響可控前提下，投資人需謹慎然不用太過擔心。

鍾安綾表示，面對台股後市，仍建議可偏多看待；下半年預期資金主軸持續關注科技族群，一是時序上步入第三季開始的傳統拉貨旺季；二是iPhone開始啟動新代產品拉貨；三是受惠中美關係持續緊張，台灣去美化正面貢獻持續發酵，包括IC設計晶圓代工等族群仍有望持續受惠。

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