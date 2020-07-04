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後疫情時代還有4大黑天鵝蠢動！　「錢進」股債匯投資策略一次看

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▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲富邦金示警下半年有4大不確定性，包括疫情、美國總統大選、貿易衝突及油價戰爭。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著疫情趨緩，各國陸續推出振興經濟模式，今（2020）年下半年全球經濟仍存有4大不確定因素，包括疫情、美國總統大選、貿易衝突及油價戰爭，富邦金控首席經濟學家羅瑋分析股票、債券、外匯、原物料等市場，提供投資人掌握因應對策。

富邦金控首席經濟學家羅瑋示警，2020年下半年市場仍有4大主要不確定因素，包括疫情、美國總統大選、貿易衝突及油價戰爭，將牽動全球金融市場的關鍵。

請繼續往下閱讀...

展望下半年投資市場，羅瑋對股票、債券、外匯、原物料市場進行分析，首先在股票市場，受到疫情衝擊影響，企業獲利大幅萎縮，但市場充沛資金支持股市行情，但需留意北半球是否出現二次大流行、美國總統大選選情及美國聯準會政策動向，可提早布局未來關鍵產業。

儘管經濟成長及企業獲利動能放緩，但市場充沛資金支持股市行情，同時也要留意貿易談判進展、美國經濟動向及總統大選選情變化，可以提早佈局未來關鍵產業。

第二，外匯市場方面，由於各國央行貨幣政策同步轉向，不確定性使美元維持高位，但疫情趨緩，美元走勢將轉弱。此外，儘管新興市場資金被抽離壓力相對減輕，但須防範貿易衝突進一步擴大或金融市場出現劇烈震盪。

第三，債券市場部分，各國央行同步實施寬鬆貨幣政策，但公債殖利率向下空間有限，且隨著通膨壓力減輕，新興市場央行有降息空間支撐債市表現，不過投資公司債或高收益債須小心謹慎，避免踩到地雷。

最後在原物料市場，全球經濟前景黯淡，需求不振使原物料價格持續低迷，其中石油供需失衡狀況改善，OPEC+維持減產政策，國際油價將微幅上揚後保持在40至60美元區間波動，而寬鬆貨幣政策、避險需求將帶動黃金價格上揚。

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