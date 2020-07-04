▲人力銀行調查顯示，92%大學生計畫暑假打工，6成預計兼職兩份工以上。（圖／記者謝盛帆攝）

記者余弦妙／台北報導

暑假期間即將到來，不少學生將會投入打工族行列，對此，yes123求職網，特地進行「暑期打工計畫調查」，調查發現高達92.1%的大學生透露，暑假有計畫要打工，比例高於前兩年。

yes123求職網指出，從調查發現合計高達92.1%的大學生透露，有計畫暑期打工：62.1%已經開始應徵；30%則尚未開始應徵，比例不但略高於去年的90.8%，前年的89.9%，更創2012年以來的新高。

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從想打工的資料中分析，想打一份工的，佔了37.2%，其餘的62.8%則是想兼兩份(含)以上的差，其中33.3%是兩份；18.5%是三份；11%是四份(含)以上。不過比起去年暑假，仍有高達71.1%的學生，覺得今年的打工機會因疫情關係減少。

選擇在暑假打工的原因，在可複選狀況下，主要依序是，賺生活費(65.5%)、想存錢(53.3%)、賺學費(50.4%)，以及增加社會經驗(48.2%)、有學貸壓力(36.6%)。

剩下的原因又分別為，了解未來職場環境(28.9%)、替未來履歷加分(27.7%)、建立人脈，多交朋友(19%)，以及想買奢侈品(13.7%)、打發時間(9.5%)。

同時在時間規劃方面，平均預計每個禮拜，將投入32.7小時，等於一個月下來，大約有130個小時的工讀時間，因此光是七八月份的暑假，大概要花260個小時來打工。

yes123求職網發言人楊宗斌提醒，暑期工讀除了賺錢外，學習社會經驗也相當重要，不要只想著找到錢多事少、不勞而獲的工作，畢竟天下無白吃的午餐，必須提防打工陷阱。

楊宗斌更建議學生打工族，積極爭取勞動權益，並注意上工時的安全，因此雇主們需要提供完整的職前訓練，以及負擔工作保險，這些責任顯得更加重要。畢竟對勞資雙方來說，都可以避免出現職災，解除這種便宜行事、得不償失的窘境。

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