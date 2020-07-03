東京連2天確診破百！　日本多縣知事籲：不要去，尤其新宿夜晚鬧區

▲東京一處車站民眾皆戴上口罩。（圖／路透，下同）



中央社

東京新冠肺炎確診病例今天新增124例，連續2天新增病例破百，讓許多縣的知事（縣長）憂心忡忡，呼籲縣民盡量不要前往東京，尤其是東京新宿夜晚燈紅酒綠的鬧區。

東京2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例昨天新增107例、今天新增124例，是繼5月1日、5月2日以來，時隔2個月再度出現連續2天新增確診破百例的情況。

日本朝日新聞報導，東京的鄰縣埼玉縣知事大野元裕今天對媒體表示，因為埼玉縣與東京的關係很密切，聽到東京確診病例連兩天破百例，感到很憂心。

大野說，已呼籲埼玉縣民，盡量不要去東京的鬧區，也不要進出東京沒做好防疫措施的店家。

同樣是東京鄰縣的神奈川縣知事黑岩祐治表示，就生活圈來說，神奈川縣和東京是一體的，密切關注東京的動向。

至於是否發布籲請縣民盡量少外出的「神奈川警報」，黑岩表示，目前還暫時不考慮發布。

在東京西邊、距離東京500多公里的三重縣知事鈴木敬英表示，呼籲縣民要考慮清楚，是否真有必要前往東京市中心，也要考慮好前往的地方是否已徹底做好防疫措施。

距離東京約460公里的京都府知事西脇隆俊表示，東京新增確診病例連2天破百例，雖是疫情嚴峻的徵兆，但目前正值防疫與拼經濟並重的時期，東京是日本的社會經濟活動的中心，殷盼東京能好好控制疫情。

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