網傳花10億元印三倍券？經濟部：第一階段印製成本僅3.15億元

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

記者林淑慧／台北報導

針對網路謠傳本次印製三倍券「花新台幣近 10 億元買德國紙...為了防偽，又從德國引進機器要7億元」等假消息，經濟部今 (3)日澄清，振興三倍券第一階段由中央印製廠印製 1,200 萬份，每份 9 張共 1.08 億張，總計印製成本 3.15 億元，且印製機器皆為中央印製廠既有印製設備，網路傳的假消息毫無事實根據，請民眾切勿轉傳相關謠言，傷害社會信任。

對於網傳政府印製振興三倍券「花10億元買德國紙」、「從德國引進7億元機器」等假消息，經濟部表示，本次印製振興三倍券所使用的紙張，是中央印製廠原本購自德國用於印製國內支票的用紙，並非特別自國外進口；三倍券上的防偽規劃，也是採用印製新臺幣鈔券的規格標準，多達 16 種防偽設計。

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經濟部指出，振興三倍券預估總經費約為505億元，依第一階段印製1,200萬份計算，每份 9 張共 1.08 億張，其中印製成本 3.15 億元，成本的9億元除了印製外，還要加上配送及兌付等行政成本。

振興三倍券已於7月1日起開放民眾預訂與綁定，截至7月3日下午4時統計，紙本三倍券預訂，達到 268 萬 6,810 人，數位三倍券之綁定人數，共有 101 萬 7,650 人，總計達到 3,704,460 人。

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