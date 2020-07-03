黃天牧曝光「銀行保險證券」區塊鏈實績！金融科技積極布局　亞洲高峰會線上開講

▲金管會主委黃天牧。（圖／亞洲區塊鏈高峰會提供）

財經中心／台北報導

隨著商業經營環境的劇烈變動，區塊鏈技術提升資本市場效率，已勢不可擋，區塊鏈應用若要實際落地，主管機關扮演著重要的角色。對此，金管會主委黃天牧指出，台灣區塊鏈應用，分別在銀行業、證券期貨業、保險業等都有實績；面對產業發展需要克服的挑戰，他將持續鼓勵金管會同仁有更開放的思維，協助業者在兼顧消費者保護下為民眾帶來更好的日常生活應用。

2020「亞洲區塊鏈高峰會」（ABS 2020）將於7月15日至19日舉行，預計將吸引全球超過萬名觀眾同時上線，其中，7月19日上午10時，黃天牧將接受專訪。會計研究發展基金會董事長王怡心與黃天牧進行訪談，談及台灣的區塊鏈應用發展現狀、區塊鏈實際應用於銀行業與保險業，以及未來的監管方向。

請繼續往下閱讀...

談到區塊鏈應用在台灣銀行業的發展，黃天牧表示，財金公司已於2016年9月20日成立「金融區塊鏈研究暨應用發展委員會」，包括本國銀行、外商銀行、基層金融及其他業者等46家參加，發展共通的金融區塊鏈技術服務；另外已於2018年12月與金融機構、會計師事務所合作推出「金融區塊鏈函證服務」應用，解決了函證寄送費時、易遺失、成本高等痛點。

證券期貨業部分，黃天牧指出，金管會於2019年6月發布經參酌各國規範及案例，制定我國STO相關規範，除核定STO為證券交易法之有價證券，並規劃採分級管理，募資金額3000萬元以下豁免其應依證券交易法第22條第1項之申報義務，募資金額3000萬元以上應依實驗條例申請實驗。

▲金管會主委黃天牧（左）與會計研究發展基金會董事長王怡心訪談。（圖／亞洲區塊鏈高峰會提供）

至於保險業部分，黃天牧表示，金管會今年3月同意11家保險公司運用區塊鏈技術申請試辦「保全／理賠聯盟鏈」服務，以迅速便捷方式，提供符合民眾需要且優質的保險服務。

黃天牧進一步說明，保戶只需於任一家參與試辦的保險公司提出契約變更或理賠申請，並同意由該公司透過壽險公會建置之平台，通報其他同業，即可啟動理賠或保全服務之受理，此案簡化保戶申請流程、縮短理賠及保全服務申請準備時間，達單一申請、文件共通之效益，提升保險便民服務。

有關產業的發展與監理相輔相成，金管會如何透過政策適當監管並鼓勵產業發展？黃天牧回答，金管會依據金融科技發展與創新實驗條例之規定及法規授權，建立「法規調適」、「產官溝通對話機制」、「培育金融創新」、「加速創新商品商轉」等4項機制，從實驗過程了解業者需求，避免過度監理，以加速區塊鏈技術創新應用的實現。

對於區塊鏈產業發展需要克服的挑戰，黃天牧認為，期待未來與業者有更多的溝通，以建立更有益於業者成長、對業者更為友善，並且更有經營效率的環境；也持續鼓勵金管會同仁需有更開放的思維，無論是區塊鏈，或是任何的金融科技，能協助業者在兼顧消費者保護下為民眾帶來更好的日常生活應用。

▲2020「ABS亞洲區塊鏈高峰會」主講者太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）。（圖／亞洲區塊鏈高峰會提供）

ABS採用線上購票，有火星票、月球票、地球票三種，各種票的功能皆不同。月球票有揪團優惠方案，團體票5人，月球票每人票價NT$1000，可參加5天線上會議以及直播期間即時互動等功能。亞洲區塊鏈高峰會持續邀請重量級嘉賓，最新峰會訊息將即時更新於活動官網：https://abasummit.io/

「地球票」屬體驗票，取得步驟如下：

1、點abasummit.io：進入這個畫面。再按「REGISTER FOR 2020」。

2、進入，再找到藍色「EARTH Ticket」；再按「ENTER」。

3、藍框內打代碼「DORIS.W」，就可以報名。

4、表示1次可以給1-10張體驗票。

5、按「註冊」，以全部英文就進入填寫聯絡人資料（名字、姓氏、電子信箱、確認電子信箱）。

6、再將所要送體驗票「地球票」的對象資料，以英文填好全部欄位（名字、姓氏、電子信箱、職稱、工作單位名稱與網址、國家），就完成報名。