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新台幣強強滾應對攻略！專家：美元還沒見底、人民幣不建議　原物料貨幣最看好　　

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▲▼示意圖,財經,外幣,美元,歐元,財富,銀行,有錢,紙幣,鈔票。（圖／123rf）

▲新台幣續強，如何趁這波走勢把錢包放大？（圖／123rf）

記者陳心怡／台北報導

隨著熱錢不斷湧入，新台幣升勢強強滾，是近2年多來的強勢表現，頻頻挑戰央行死守多時的29.6 元防線，甚至一度站上29.5元兌換1美元價位，許多關心匯市的民眾或企業，也很想知道，如何搭上這波順風車，把錢包放大呢？

台新銀行首席外匯策略師陳有忠指出，如果是長期以來都在轉折點換取美元，或是七八月有需要購買外國產品等等的大筆支出計畫，可以趁現在新台幣升破29.5元，已經算是蠻不錯價位之際先換起來。

請繼續往下閱讀...

至於沒有立即使用到美元的民眾，陳有忠表示，美元未來一年內看跌的機率，比看漲機率高，現在也還沒見底，想撿便宜的人不用著急，未來還有一整年可以慢慢撿，現在還是跌勢的中間段而已。

在新台幣如此強勁之下，一般民眾該如何投資呢？陳有忠建議，此外，澳幣、紐幣、加幣等原物料貨幣可以留意，因為這些貨幣比較容易賺到匯差，且在未來一年內升幅會比新台幣大。

至於不少人也很關注的人民幣，陳有忠表示，目前不建議買進，雖然人民幣有比較高額的利差，但中美貿易戰短時間內不會結束，尤其美國大選即將來臨，川普會打中國牌救民調，相對會對人民幣損傷大，因此要投資人民幣，得等美國下任總統上台，如果高高舉起、輕輕放下，那就是人民幣可以再次進場的時機點。

整體說來，新台幣升值對於一般民眾和內需來說，是一件好事，因為進口商的成本降低，容易反映在售價上，因此當民眾買進口貨，像是進口車、進口化妝品、進口家電等等，價格會變便宜，會提升國人購買力。

外匯專家李其展也說，台灣下半年的經濟成長，主要會希望由內需推動，新台幣強勢，可以讓進口物價降低，同時促進民眾消費力，這對台灣整體經濟來說，絕對是個幫助，雖然新台幣升值對出口商來說是壞事，不過對於推動內需成長卻是件好事。

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