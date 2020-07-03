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不畏美元弱勢　土銀美元優存利率最高達0.7%

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▲羅奇認為，美元崩盤是無法避免的。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲土銀建議，趁美元低點時，有期繳外幣保單、購買。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

土銀今（3）日表示，7月將以優惠利率續推美元定存優惠專案，最高可享年利率0.7%的優利定存，存戶們、有美元需求的民眾千萬不能錯過。

土銀指出，近來美元匯率處於相對低點，有購買期繳型外幣保單、海外基金或兒女出國深造等實際外幣需求的客戶，可利用此機會先行申購，亦可採分批結匯方式以降低匯率風險。此外，美元需求的客戶可於資金運用前利用銀行的優利專案將預先結購的美元先辦優惠定存、享受優利，爾後再進行資金運用。另現在仍處於防疫期間，存戶可多多利用網路銀行辦理優存，民眾可免出門，又能掌握優存。

請繼續往下閱讀...

土地銀行表示，自7月1日起至7月31日止辦理美元優存專案，不論新舊資金，只要單筆達美元5萬元以上，即可享一年期年利率0.65%的優利美元定存。另為回饋舊存戶，若以新台幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達美元5萬元以上，更可享有一年期年利0.70%的優惠利率。

同時，土銀表示，即使是未達美元5萬元以上的新資金，或是既有美元存款，也享有低門檻的優惠利率定存，只要臨櫃美元5,000元以上、網銀美元1,000元以上，即可享有一年期年利率 0.60%。希望土地銀行的老客戶和新朋友都能把握這個機會。

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