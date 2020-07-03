黑煙中炸出白色閃光！土耳其爆竹工廠爆炸...省長曝：裡面有110噸煙火

Explosions rock a firework factory in the #Hendek district of #Sakarya province , Turkey - At least 41 injured.pic.twitter.com/EoiL2sOlcG — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) July 3, 2020

記者楊庭蒝／綜合報導

土耳其一間位於北部薩卡里亞省（Sakarya）的爆竹工廠，在當地時間3日上午11點30分發生一起爆炸意外，現場濃煙密布，工廠內的煙火不斷被燃放並在空中爆炸。政府稍晚證實，初步估計有172名員工受困，其中有50人收到輕重傷，已經緊急送往醫院治療。

根據土耳其《自由報》報導，薩卡里亞省省長 ÇetinOktay 表示，在15公里外房屋的窗戶受到壓力而強烈震動，爆炸聲響一路傳至30公里外的地方，所幸案發地點離都市、人口密集地相當遙遠，沒有危及周遭居民，目前現場仍在搶救中，除了消防車與救護車外，其餘人士沒有經過授權都不得接近。

據報導，土耳其各相關單位受到總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）、內政部長、衛生部長、家庭勞工和社會服務部長的指令，相繼前往案發現場支援。薩卡里亞省市中心整日充滿著警笛聲響。

ÇetinOktay進一步指出，工廠內有110噸的爆竹，目前大火已經得到控制，有50人因為爆炸受到傷害，還沒有任何人員喪生的消息傳出，醫療隊，消防隊，國家醫療救援（UMKE）隊，憲兵隊和安全人員都在現場協助救援任務，為防止會有再次爆炸的情形，現場已經拉起封鎖線，禁止未獲得授權的人士進入。

當地居民表示，「市中心所有的房子都因為爆炸而劇烈搖晃，希望沒有任何人因此受傷」、「難以置信的爆炸，我所居住的地方的衝戶都在搖晃。」

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