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首批純新制勞工可請領月退了　請領資格、申請辦法一次看

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▲▼勞保,勞工保險局,勞保局,勞保條例,老年給付,職災保險,年金改革,勞保基金,勞保年金。（圖／記者李毓康攝）

▲新制勞退已上路滿15年。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

新制勞退自2005年開辦至今已上路滿15年，意味著將會有首批新制勞退勞工可以選擇月領退休金或一次領的資格了。不過，勞工到底該怎麼該怎麼申請？自己又是資格呢？對此《ETtoday新聞雲》也整理出懶人包讓你一次搞清楚。

Q：投保年資滿15年就可以申請嗎？

請繼續往下閱讀...

A：要符合新制勞退月退規定者，必須要年滿60歲且投保年資須滿15年，才能選月退休金或一次領，若是未滿15年者，只能一次請領。所謂「年資」滿15年可以選月退休金，指的是「提繳年資」，也就是雇主按月提撥退休金的年資。

這邊也要注意，由於新制上路來到今年7月才滿15年，若要符合勞退新制「提繳年資」滿15年，必須從2005年7月1日當天開始， 雇主就每月提繳薪資6%到個人退休帳戶，直到今年6月30日，雇主提繳都沒有間斷，才可能符合資格。

Q：該怎麼知道自己的勞退提撥年資有多久？

A：目前有兩個方法可以查詢，一、本人攜帶身分證到勞保局各辦事處臨櫃查詢。二、利用自然人憑證，到勞保局網站的試算系統查詢，不僅可得知自己的帳戶累積金額，也能查到勞退年資。

Q：若符合資格請領月領退休金，何時才拿的到？

A：新制勞退金是由雇主按月提繳，而今年6月份的提繳通知會在7月25日前寄出，最晚要在9月底前完成繳納，若雇主都有按時繳納，把6月份的應繳交額繳納完畢，推估最快在8月，首批符合資格勞工即可進行請領。

Q：想算出勞工帳戶有多少錢該怎麼辦？

A：勞保局指出，目前已建置簡易試算表，「勞工退休金月退休金試算」，勞工只要輸入帳戶總金額及自己預估請領年齡兩項數字，立刻幫你算出「平均餘命」、「利率」、「月退休金金額」、「季發月退休金金額」。

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