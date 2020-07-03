講英語可通！　合庫今年擴增10家雙語分行

▲合作金庫加強語言能力，擴增雙語分行 。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

合庫為了響應政府的雙語國家政策，今年加速推展雙語金融環境，提升國際化的程度預計今年將在北、中、南三地建置十家雙語分行。

為提供外籍客戶有友善的感受，合庫包括營業廳場所各類標示，外國人常用文件表單、叫號機、官網、觸控式導覽機等皆完成雙語化，行員也能夠以流利的英語和外籍客戶交談，並且特別在地處日本日本觀光客往來頻繁的南京東路分行加碼推出日語服務，作為中英日三語攏A通的特色分行，與外籍客戶溝通零距離。

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合庫金與合庫銀董事長雷仲達向來鼓勵全體員工積極提升外語能力，合庫也提供英語、日語、法語、德語、西語等語言進修補助，並對取得前述語言能力檢定證明的員工，在升遷上給予額外加分獎勵，目前全行有1200名員工過英語中級以上的的檢定考試，更有超過100家分行行員有能力提供流利的雙語服務，為持續培養外語人才，未來合庫銀行除了招募外語人才，未來合庫招募新血時，也會規畫提升行員的外語能力，讓員工有更多的機會到24個海外分行服務與歷練。

規劃至2030年，合庫國內270家分行將全面完成設置，營造友善雙語金融服務環境，加速與世界接軌。