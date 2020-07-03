瑞銀高層人事異動！　駱秉正接掌高端客戶部總監

▲瑞銀今天公布新人事案，即日起任命駱秉正任職瑞銀台灣區董事總經理暨高端客戶部總監。（圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

瑞銀（台灣）今（3）日宣布新人事案，即日起任命駱秉正（David Lo）任職瑞銀台灣區董事總經理暨高端客戶部總監。

瑞銀台灣區財富管理執行長陳允懋表示，「我相信駱秉正的領導與經驗，能夠拓展瑞銀高端客戶部及公司業務。」

請繼續往下閱讀...

駱秉正於2003年開始在花旗銀行任職，於許多企業、行業及兩岸有著豐富的金融服務經驗，在各大信託和證券協會擔任領導要職。