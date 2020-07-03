蹓狗打死人、貨車撞小火車接續發生　彰化溪湖連辦5天祈安法會

▲溪湖鎮公所將於7月8日至12日舉辦祈福法會。（圖／溪湖鎮公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖鎮3月底發生婦人半夜溜獒犬卻打死街友，6月3日再發生一起婦人在車內燒炭自殺，端午連假再發生一起貨車撞糖廠小火車事件，怪事接二連三震驚鎮民，而鎮內的鎮內4座公墓，明年將完成遷葬作業，為了讓鎮內居民安心，公所從8日至12日，舉辦5天超度祈安法會，普桌數已將近千桌，就連溪湖糖廠也加入。

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▲溪湖湖東運動公園3個月發生2起命案。（圖／ETtoday資料照）

溪湖鎮內綠樹扶疏，湖東運動公園、鎮立幼兒園及葡萄館等等，都蓋在公墓遷葬後的土地上，尤其運動公園有兒童遊樂設施及籃球場，是民眾早晚運動的好去處，但也因為接連發生兩起命案，使得里民相當的惶恐，為避免再有憾事發生，里長要求公所近日辦場祈福法會以撫慰人心。

▲溪湖糖廠小火車翻覆。（圖／ETtoday資料照）

恰巧鎮公所也對外公告，年底前查估作業完成後，明年將遷葬第2、4、6、8等4座公墓，同時撫慰先人亡靈，訂於8日到12日一連5天，於湖西國小旁停車場，舉辦「溪湖梁皇寶懺祈天惜福大法會」，鎮內許多團體機關紛紛加入祈福行列，離法會日期還有5天，普桌統計至今近千桌，可預見當天舉辦法會盛況。

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