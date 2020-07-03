為加熱式菸品準備　財政部預告修菸酒稅法防成低價菸

▲加熱式菸。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

加熱式菸有可能可以輸入到台灣，為了因應加熱式菸品進入到台灣，財政部預告修正「菸酒稅法」配合菸害防制法修正，將其他菸品每公斤徵收菸稅1590元；調整為每公斤1590元或者每千支1590元取其高，避免新興菸品成為低價菸傷害國人健康。

財政部近期預告，修正菸酒稅法針對其他菸品的部分，從原本的以「公斤」計算來收菸稅，每公斤收取1590元；新增每千支課徵1590元，採較高者的課徵。

請繼續往下閱讀...

根據財政部的菸酒稅法第七條規範，菸品的課稅方式就是紙菸每千支課徵1590元；菸絲則是每公斤課徵1590元；雪茄也是依據每公斤課徵1590元。

但是，未來如果衛福部開放部份新興菸品如果可以產製、進口的話，為了避免因為部分新興菸品像是「加熱式」菸品重量過輕，如果列入其他菸品類課稅，則可能會造成低價菸的疑慮，所以財政部預告修正其他菸品的課徵內容，並且取高者課徵，以便維持國人身體健康。

至於，電子菸品目前衛福部的態度是禁止產製、進口，因此暫時也未有菸捐菸稅的問題。財政部表示，目前預告到8月底，並經由行政院、立法院通過，希望配合衛福部的政策一起落實。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！