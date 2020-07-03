總獎金150萬！新北「新星獎」徵件數破紀錄　助學生前進金馬金鐘





▲台灣知名導演瞿友寧傳承戲劇經驗並為學子們加油打氣。（圖／新北市政府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市文化局舉辦2019 年「新北市學生影像新星獎」共有 494 件作品報名參加，創下徵件數量最多的學生影展。「新星獎」之所以備受學生青睞，最重要的原因之一就是徵件對象橫跨全學齡層，2020年更正式成立專屬高中職以下的「種子新星組」，具體開展深耕全民影像的創作運動。

「新北市學生影像新星獎」總獎金150萬元，自勉為鼓勵與支持台灣學生影視創作最重要的陪伴者，2020年的新星獎更邀請了知名導演瞿友寧與金穗獎影后嚴正嵐傳承親身經驗並為學子們加油打氣。

文化局表示，期待藉由「新星獎」這個優質的影展平台，讓更多優秀的影片能夠被看見，並鼓勵創作者讓更多作品接續地在「金馬獎」、「電視金鐘獎」與國際影展的獎項繼續發光發熱，持續推動年輕學子的創作熱情。

文化局表示，新星獎亦歡迎曾經在其他影展中獲獎的作品參加，徵件類型涵蓋劇情片、紀錄片、動畫片、實驗片四個面向，期待提供多元平台激發學子創造潛力，進而發掘未來影像創作人才。

隨著科技的發展，影像創作的技術能力日益普及，許多中小學的媒體識讀課程也都積極培養青少年的影像製作能力，但是國內迄今並無專屬青少年的競賽影展來鼓勵創作，因此，「新北市學生影像新星獎」從2019年即增設「評審團特別推薦獎─兒童青少年獎」，成為極具特色的指標性獎項。

例如去年由彰化縣大同國中所拍攝的獲獎劇情短片《生日禮物》，採取時空穿越的形式描述父母情感與親子之間的家庭彌合與眷戀；還有紀錄短片《陣幅》記錄一位出身八家將家庭的國中女生，如何在傳統與現代之間的調和；更有新北市淡水國小的紀錄短片《麻雀悲歌》，探討從日益減少的麻雀現象，觀察到環境的變遷與人為破壞的影響。

2020年，「新北市學生影像新星獎」更正式成立專屬高中職以下的「種子新星組」，將徵件對象年齡層向下延伸至全學齡層，包含大專院校、高中職及國中、國小在學生都可以報名參加。

從前幾屆獲獎的作品來看，青少年的創意想像與關注議題的能動性，遠超乎我們對於這個年齡階段的認知，這些創作題材非常具有生命力量與時代現實性，是不可忽視的創作力量，因此我們期待「新星獎」可以成為類似德國「慕尼黑兒少影展」(Prix Jeunesse International)，為台灣的青少年影展創作開啟一個面對世界的窗口，持續建立影展品牌特色。

此外，影展並設立「新北精神獎」，以「看見新北」為內涵，描繪出具有人物、軼事、景像、風情及歷史等代表新北市人文特色的影片，以此強化「新星獎」的地域性美學與影響力效益，也是影展中另一個亮點。例如去年獲獎紀錄影片《八法過海》，刻劃布袋戲巨擘藝術家李天祿大師的跨國情感聯繫。

劇情短片《天台上的魔術師》描繪一位女性泰國外籍看護在新北市的生活面貌與情感牽絆的現實情境；劇情短片《一瞬》深入新北市重新橋底下，刻劃當地人物的寫實生活與小男孩的情感面貌。

連續三屆的「新北精神獎」影片所觸及的題材多是以新北市在地的創作元素出發，進而貼近與混合外來文化在新北市的人文面貌，進而從新北市的地域跨越出去，轉變為跨文化的創作高度，成為一個很有意義與期待的獎項指標，期待透過反映現實生活的在地社會議題，彰顯對自己生活土地的聚焦與關注。

▲新北市學生影像新星獎。（圖／新北市政府提供）