搶攻客製化服務型機器人商機　東元展示最新「智慧UVC消毒防疫機器人」

▲東元展示最新「智慧UVC消毒防疫機器人」。（圖／東元提供）

記者姚惠茹／台北報導

東元（1504）今（3）日舉辦智慧移動平台(AGV)及服務型機器人行銷大會，現場展示東元近三年來的發展成果，包括多車運行系統，以及台灣首部全自主研發設計之「智慧UVC消毒防疫機器人」，也是東元集團繼送餐機器人及收餐盤機器人之後，又一項進軍服務業市場的機器人解決方案。

東元表示，「智慧移動平台」開發多項客製化解決方案，2018年為摩斯漢堡推出送餐機器人，獲得台灣精品銀質獎的殊榮；2019年為新東陽國道休息站與桃園機場美食街客製化收餐盤機器人；更在疫情期間更開發成功「智慧UVC消毒防疫機器人」，已於大眾運輸及國內工廠從事防疫消毒服務。

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東元指出，服務型機器人整合集團重要關鍵技術，底座採用智慧移動平台(AGV)，擁有超越競爭品牌的多項優勢，像是平台的承載負重提升至600KG，可應用在工業或是物流倉儲，而獨家設計的抽取式鋰電池組，具備電池管理系統(BMS)，每次充電可運行8小時以上。

東元進一步指出，可提供抽換電池、自動回充和手動充電等三種充電模式，以符合24小時全時運作之需求；其他優勢還包括自行研發的多車管理控制系統，可以客製化專屬應用系統，結合既有WMS/MES，依場域需求進行多點派送，以及優異的建圖定位和動態避障避停能力等。

▲東元客製化服務型機器人「智慧UVC消毒防疫機器人」。（圖／東元提供）

東元說明，這是AGV行銷大會現場特別安排最新上市的「智慧UVC消毒防疫機器人」的展示，這是將東元AGV結合防疫設計，採用由LED紫外線燈管發出UVC照射進行殺菌消毒；或是以3D列印技術製作的雙向360度全面向噴頭，進行大面積的噴霧消毒。

東元補充，機器人可由遠端控制，像是偵測到人員經過，會自動避停與關閉UVC殺菌燈機能，確保人員安全，而智慧防疫機器人是為了承擔人力無法負荷的巨額工作量，提供不間斷的服務，讓LED UVC燈柱及燈條也取得食品工業研究所驗證報告，適用於餐飲服務等多樣化的產業。

東元強調，智慧移動平台搭配附加裝置如機械手臂，承重頂昇，牽引輸送裝置等，即可投入半導體工廠產線，物流移運，工廠自動化等多類型的場域應用，而平台也可搭載提供VPN虛擬專用網路設計，從事即時遠端系統監控與維運功能，系統可為未來5G設備升級。

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