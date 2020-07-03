　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

搶攻客製化服務型機器人商機　東元展示最新「智慧UVC消毒防疫機器人」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲搶攻客製化服務型機器人商機　東元展示最新「智慧UVC消毒防疫機器人」。（圖／東元提供）

▲東元展示最新「智慧UVC消毒防疫機器人」。（圖／東元提供）

記者姚惠茹／台北報導

東元（1504）今（3）日舉辦智慧移動平台(AGV)及服務型機器人行銷大會，現場展示東元近三年來的發展成果，包括多車運行系統，以及台灣首部全自主研發設計之「智慧UVC消毒防疫機器人」，也是東元集團繼送餐機器人及收餐盤機器人之後，又一項進軍服務業市場的機器人解決方案。

東元表示，「智慧移動平台」開發多項客製化解決方案，2018年為摩斯漢堡推出送餐機器人，獲得台灣精品銀質獎的殊榮；2019年為新東陽國道休息站與桃園機場美食街客製化收餐盤機器人；更在疫情期間更開發成功「智慧UVC消毒防疫機器人」，已於大眾運輸及國內工廠從事防疫消毒服務。

請繼續往下閱讀...

東元指出，服務型機器人整合集團重要關鍵技術，底座採用智慧移動平台(AGV)，擁有超越競爭品牌的多項優勢，像是平台的承載負重提升至600KG，可應用在工業或是物流倉儲，而獨家設計的抽取式鋰電池組，具備電池管理系統(BMS)，每次充電可運行8小時以上。

東元進一步指出，可提供抽換電池、自動回充和手動充電等三種充電模式，以符合24小時全時運作之需求；其他優勢還包括自行研發的多車管理控制系統，可以客製化專屬應用系統，結合既有WMS/MES，依場域需求進行多點派送，以及優異的建圖定位和動態避障避停能力等。

▲搶攻客製化服務型機器人商機　東元展示最新「智慧UVC消毒防疫機器人」。（圖／東元提供）

▲東元客製化服務型機器人「智慧UVC消毒防疫機器人」。（圖／東元提供）

東元說明，這是AGV行銷大會現場特別安排最新上市的「智慧UVC消毒防疫機器人」的展示，這是將東元AGV結合防疫設計，採用由LED紫外線燈管發出UVC照射進行殺菌消毒；或是以3D列印技術製作的雙向360度全面向噴頭，進行大面積的噴霧消毒。

東元補充，機器人可由遠端控制，像是偵測到人員經過，會自動避停與關閉UVC殺菌燈機能，確保人員安全，而智慧防疫機器人是為了承擔人力無法負荷的巨額工作量，提供不間斷的服務，讓LED UVC燈柱及燈條也取得食品工業研究所驗證報告，適用於餐飲服務等多樣化的產業。

東元強調，智慧移動平台搭配附加裝置如機械手臂，承重頂昇，牽引輸送裝置等，即可投入半導體工廠產線，物流移運，工廠自動化等多類型的場域應用，而平台也可搭載提供VPN虛擬專用網路設計，從事即時遠端系統監控與維運功能，系統可為未來5G設備升級。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
人妻訣別書「記得我的好」　痴情夫苦尋15天...驚見她陳屍基
應徵藥劑員...同事瞞懷孕4月「搬暗黑王牌」嗆違法
快訊／悍將胡金龍禁止出賽與練習　富邦公布嚴重罰款處分
快訊／抓到了！中壢鬧區銀樓搶案　搶匪台中霧峰落網
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

講英語可通！　合庫今年擴增10家雙語分行

首批純新制勞工可請領月退了　請領資格、申請辦法一次看

搶攻客製化服務型機器人商機　東元展示最新「智慧UVC消毒防疫機器人」

瑞銀高層人事異動！　駱秉正接掌高端客戶部總監

理財周刊／莫愁前路無知己　天下誰人不識君

先探／新藥股究竟在漲什麼？

先探／聯發科、立積含金量可觀

淡季不淡！德微6月營收年增1.8%　第2季成長8.2%

為加熱式菸品準備　財政部預告修菸酒稅法防成低價菸

「遠傳心5G」開賣　搭資費Galaxy S20直接0元帶走

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

講英語可通！　合庫今年擴增10家雙語分行

首批純新制勞工可請領月退了　請領資格、申請辦法一次看

搶攻客製化服務型機器人商機　東元展示最新「智慧UVC消毒防疫機器人」

瑞銀高層人事異動！　駱秉正接掌高端客戶部總監

理財周刊／莫愁前路無知己　天下誰人不識君

先探／新藥股究竟在漲什麼？

先探／聯發科、立積含金量可觀

淡季不淡！德微6月營收年增1.8%　第2季成長8.2%

為加熱式菸品準備　財政部預告修菸酒稅法防成低價菸

「遠傳心5G」開賣　搭資費Galaxy S20直接0元帶走

不愧是「上輩子的情人」！女兒幫刮鬍子　溫昇豪融化：每天都是父親節

伊能靜老公42歲才大紅！秦昊新戲演皇帝：我不會為了錢拍爛片

中職／很晚才打職棒　王威晨生日願望：打到40歲

「關島辦事處」回來了！蔡英文回應：有需求就設置

比藍寶堅尼Urus還猛的「奧迪休旅車」！爆改RS Q8氣勢性能都不輸

CBA／林書豪爆怒飆裁判　砍20分8助攻助隊4連勝

《女神降臨》4角色確定只剩「書竣」！網製100%相似圖激推2大勢男

張清芳離婚10天「速搬離愛巢」！　獨居「市區百坪豪宅」…閨蜜擔憂天天陪身旁

「瑪雅金字塔屋」漂水上　Waya超美四面海景屋…還能防禦暴風雨！

睡到一半「房東突開門闖入」！　小賴氣得喊告…「背後原因」曝光掀網兩派論戰

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

財經熱門新聞

快訊／遠傳5G資費出爐！599元起跳　7種套餐任你選

三倍券突破307萬人申購！七成民眾選這款：入袋為安

即／威力彩12億元開獎　最高獎金誰抱走？

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

錢全放定存被嗆！網曝年利息狂嘆：真的差

影／三倍券首波加碼太搶手　第二波數位加碼方案出爐

電信三雄5G資費一次看

加油要快！下周油價預估連十漲「九五汽油擬創三個月新高」

玉山銀爆理專A客戶錢！　銀行：清查了解中、已通報主管機關

汽機車貨物稅汰舊換新減徵退稅　延長5年

宋學仁身價上看百億　郭董一句話洩端倪

5G開台第三波　遠傳「魚肚料理」蓄勢待發

電信三雄5G「收訊範圍」一次看！台灣東部只有這家覆蓋

新台幣升破央行防線　收在29.586元

更多熱門

相關新聞

東元第2季估衰退6%~8%　總座連昭志：下半年力拼持平

東元第2季估衰退6%~8%　總座連昭志：下半年力拼持平

東元（1504）今（22）日舉辦法人說明會，展望第2季營運，總經理連昭志表示，第2季預估衰退6%~8%，但看好中國大陸疫情趨緩，有機會呈現V型反轉，因此下半年力拼持平狀態，並積極爭取營運成長。

東元通過配發現金股利0.99元　董座邱純枝：今年目標力拚全年不衰退

東元通過配發現金股利0.99元　董座邱純枝：今年目標力拚全年不衰退

東元經營權前哨戰揭曉！公司派佔上風　市場派寶佳提案「未通過」

東元經營權前哨戰揭曉！公司派佔上風　市場派寶佳提案「未通過」

經營權保衛前哨戰！東元股東會今登場　2大議案對決寶佳集團

經營權保衛前哨戰！東元股東會今登場　2大議案對決寶佳集團

蟬連6年入榜　東元獲選公司治理評鑑前5%績優股

蟬連6年入榜　東元獲選公司治理評鑑前5%績優股

關鍵字：

東元服務型機器人智慧UVC消毒防疫機器人

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

男子偷合照　首席AV女優一拳打臉

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面