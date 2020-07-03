「遠傳心5G」開賣　搭資費Galaxy S20直接0元帶走

▲遠傳5G服務正式開台。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱倢芯／台北報導

遠傳電信今（3）日正式宣布「遠傳心5G」開賣，號稱要讓消費者以4G價格升級5G網路頭等體驗，更推出5G方案流量用畢後繼續享受4G高速吃到飽的超強優惠，無論用量高低的用戶，皆可享受遠傳的頂級網路。搭配最新5G旗艦機款，最高現折近35,000元，三星Galaxy S20直接0元帶走

今日的開台活動，遠傳董事長徐旭東邀請交通部長林佳龍、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥、經濟部工業局長呂正華一同品嘗，象徵遠傳將透過最鮮嫩美味的5G頂級魚肚頻段和夢幻旗艦頻譜，帶給消費者頭等5G全網體驗。

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遠傳董事長徐旭東表示，台灣在這星期正式邁入5G時代，遠傳5G一路超前部署，肯投資、肯建設，且遠東集團橫跨各涵蓋食衣住行育樂各個產業，5G應用最貼近需求、種類最多元豐富，「遠傳心5G」早已準備就緒。

徐旭東打趣地表示，選擇今日開賣是這週唯一的黃道吉日，並且「好酒沉甕底」，市場上開放申辦的5G服務中，只有遠傳的5G用戶享有平均最大頻寬，是消費者最聰明的選擇。

遠傳總經理井琪表示，遠傳發揮夢幻頻譜組合優勢，為消費者打造頭等5G全網體驗，優先涵蓋六都商圈和人口稠密區，預計2020年底前建設4,000餘站，覆蓋率達全台50%人口，同時也善用大數據分析，全方位了解客戶，提供包含電商、行動金融服務、影音和電競娛樂、以及其他加值服務與個人化推薦的5G行動生活圈，推出多元方案鼓勵用戶升級5G服務，目標在三年內4G升級5G轉換率達50%。