中印衝突後首次…莫迪親訪拉達克前線！　發表演說鼓舞士氣

▲印度總理莫迪3日上午上午前往拉達克首府列城（Leh）前線視察部隊。（圖／路透）



文／中央社記者康世人新德里3日專電

中印部隊持續在拉達克的邊境對峙，印度總理莫迪（Narendra Modi）今天上午前往拉達克首府列城（Leh）前線視察部隊，並聽取安全局勢報告，同時赴軍醫院探視受傷官兵，以鼓舞前線軍隊士氣。

印度總理辦公室表示，莫迪上午在國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）和陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）陪同下，搭乘直升機抵達列城前線尼木（Nimu），視察當地的三軍及西藏邊境警察部隊（Indo-Tibetan Border Police，ITBP）。

不過，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）並未陪同莫迪視察拉達克前線。

這是中印部隊5月初起在拉達克對峙之後，尤其是雙方部隊6月15日晚暴力對峙導致死傷後，莫迪和內閣安全委員會成員首次訪問拉達克（Ladakh），並與邊境部隊交流。

綜合國際亞洲新聞社（ANI）、News18等印度媒體報導，莫迪視察部隊並聽取安全局勢報告，審視中印邊界僵局及中印軍方談判進展等現有局勢，同時還將前往軍方醫院探視受傷士兵，為前線部隊鼓舞士氣。

▲印度總理莫迪聽取安全局勢報告。（圖／路透）



新德里電視台（NDTV）指出，莫迪會在醫院慰問6月15日晚在拉達克加萬谷（Galwan Valley）那場中印暴力對峙下受傷的士兵。這場衝突導致20名印度軍人死亡，中國則傳出有40多名士兵死傷。

中印部隊5月初在拉達克和錫金發生肢體衝突及互丟石塊事件後，雙方持續在拉達克對峙至今。

雖然中印軍方曾在6月6日、22日及30日舉行3次軍團指揮官會議，且達成雙方部隊從對峙地點撤離的共識，但在6月15日晚於加萬谷爆發暴力對峙導致死傷後，彼此之間沒有互信，仍持續在中印實際控制線（LAC）增加軍事部署。

此外，中印雖透過外交管道多次舉行視訊會議溝通，兩國外長也電話溝通，但截至目前為止，都是各自申明立場，仍呈各說各話的僵局。

為準備好可能面對的安全問題，印度國防部昨天批准空軍採購21架米格29（MiG-29）戰機和12架蘇愷30MKI（Su-30MKI），同時為現有米格29升級，並採購所需彈藥，預計耗資3890億盧比（新台幣1531.06億元）。

印度政府更以安全理由宣布禁止中國59種行動裝置軟體、禁止中資參與道路與高速公路興建，同時考慮禁止華為等中國企業參與印度的第五代行動通訊（5G）網絡建置，海關也對從中國進口的貨物逐一檢查，逐步擴大在經濟上抵制中國。

Speaking in Nimu. India is proud of the courage of our armed forces. https://t.co/juUjqkAp6v — Narendra Modi (@narendramodi) July 3, 2020

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