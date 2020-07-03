主流加密貨幣錢包遭爆漏洞　未確認交易也計入用戶餘額

▲Ledger、BRD、Edge等主流加密貨幣錢包中被發現漏洞。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

加密貨幣錢包商ZenGo昨（2）日發布報告指出，於Ledger、BRD、Edge等主流加密貨幣錢包中發現一個漏洞，可令未確實收到付款的交易計入用戶的總餘額中，攻擊者可趁機撤銷該筆交易。

ZenGo將此攻擊稱作「BigSpender」。攻擊者將利用比特幣協議中的一項名為「Replace-by-Fee」（RBF）的功能，旨在讓用戶以支付更高的手續費替換前一筆交易，使原始交易被取消。部分加密貨幣錢包會快速地將未經確認的交易計入餘額中，當用戶檢查餘額時，會以為自己已經收到比特幣，但事實上對方可能已經替代了該筆交易，而用戶這端的餘額顯示卻不會反映對方的這項操作。

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攻擊者可購買某件昂貴的物品，即便他並沒有足夠的比特幣仍可向買家發起BigSpender攻擊。舉例來說，攻擊者可發起10筆交易，每筆交易價值0.1 BTC，接收方會看到餘額增加1 BTC，但實際上，沒接收到任何比特幣。

由於錢包金額計算不正確，攻擊者甚至還可利用BigSpender的漏洞發起拒絕服務攻擊（denial-of-service）來凍結用戶的加密資產。不過值得一提的是，BigSpender並非比特幣協議中的漏洞，畢竟用戶的比特幣不會因此遭竊，但仍可能被利用來詐騙用戶。

對此， Ledger於官方公告指出，「BigSpender」並不是一個漏洞，不會讓攻擊者以任何方式存取用戶的加密貨幣，只是有惡意行爲者會利用該費用替代功能進行詐騙。為避免相關的詐欺事件發生，Ledger已改進了Ledger Live的用戶體驗（UX）。此外，Ledger也表示，截至目前從未出現過用戶被欺騙的事件。

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